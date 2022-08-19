Тренер «ПСЖ» Гальтье опроверг наличие конфликта между Мбаппе и Неймаром

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отрицает, что нападающие Килиан Мбаппе и Неймар поссорились из-за права исполнять пенальти.

На прошлой неделе француз не реализовал 11-метровый в матче с «Монпелье» (5:2).

В той же игре бразилец забил с пенальти, а впоследствии выразил недовольство, что штатным пенальтистом в этом сезоне стал Мбаппе.

«Нет никаких проблем и напряженных отношений между игроками. После матча с «Монпелье» мы встретились, чтобы все выяснить.

В эпизоде со вторым пенальти ничего не произошло. Неймар и Мбаппе обменялись мнениями и Килиан уступил партнеру, который почувствовал уверенность пробить», – сказал Гальтье.