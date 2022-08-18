В «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном приглашении Газизова

Глава пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков отреагировал на слухи про смену спортивного директора.
Сообщалось, что Томаса Цорна в московском клубе может сменить генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
«Это неправда. Клуб не ведет никаких переговоров с Газизовым и не планирует менять спортивного директора», – сказал Шлыков.
- «Локо» набрал 3 очка в 5 турах РПЛ и идет на 13-м месте.
- «Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела в Первую лигу.
- Газизов с июля по декабрь 2020 года работал в другом столичном клубе – «Спартаке». Там он также сменил Цорна.
Источник: «Спорт-Экспресс»