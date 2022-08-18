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    В «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном приглашении Газизова

    Глава пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков отреагировал на слухи про смену спортивного директора.

    Сообщалось, что Томаса Цорна в московском клубе может сменить генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    «Это неправда. Клуб не ведет никаких переговоров с Газизовым и не планирует менять спортивного директора», – сказал Шлыков.

    • «Локо» набрал 3 очка в 5 турах РПЛ и идет на 13-м месте.
    • «Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела в Первую лигу.
    • Газизов с июля по декабрь 2020 года работал в другом столичном клубе – «Спартаке». Там он также сменил Цорна.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +355

      Guinnesss 1 час назад

      А жаль

      0
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      Рейтинг: +16574

      ilichkadr 1 час назад

      Похоже Томас застрял в Локомотиве на долго. Надо ещё БАМ достраивать и КВЖД возрождать.

      1
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      Рейтинг: +4961

      Беспонтий > ilichkadr 34 минуты назад

      там ещё и боярская узкоколейка простаивает

      0
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