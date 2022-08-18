В «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном приглашении Газизова

Глава пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков отреагировал на слухи про смену спортивного директора.

Сообщалось, что Томаса Цорна в московском клубе может сменить генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Это неправда. Клуб не ведет никаких переговоров с Газизовым и не планирует менять спортивного директора», – сказал Шлыков.