«Лучше бы мы попали в другую группу». Глушаков прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России

Лучше бы вы Юрана оставили. Взяли бы и не вышли с Ахматом. Да тех поражение. Но уважать нужно людей а не писать "нам поху.. тренер есть тренер а мы есть мы, мы делаем работу при любом тренере"- и прочую куйню. С каких пор тренер не влияет на результат? Вы там мухоморов объелись?? ЭТО НЕПРАВДА! Из-за этого сейчас уже покатились вниз, лошары. С Локо ставьте сразу Садыгова в основу, кули, если "так надо", просрёте ну и что? Зато инвестору приятно! Позорище...
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о результатах жеребьевки группового этапа Кубка России.
- Подмосковная команда попала в квартет A.
- Их соперники – «Краснодар», «Локомотив» и «Пари НН».
«Плюс‑минус доволен жеребьевкой. Но лучше бы мы попали в четвертую группу, чтобы никуда не ездить на поезде.
Для меня это как второй чемпионат России по формату – большое количество игр, где всe решится на длинной дистанции.
Кто лучше будет готов, тот и сможет пройти дальше. Возможно, кто‑то будет выставлять вторые составы, концентрируясь на РПЛ.
Самая мощная группа – вторая: «Зенит» и «Спартак», «Факел» и «Крылья Советов». Тут будет очень ярко.
В других группах тоже будет много борьбы, трудно называть кого‑то фаворитом. Интересно посмотреть, как это будет, ведь заполнять паузы на еврокубки надо», – заявил Глушаков.