Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    «Лучше бы мы попали в другую группу». Глушаков прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о результатах жеребьевки группового этапа Кубка России.

    «Плюс‑минус доволен жеребьевкой. Но лучше бы мы попали в четвертую группу, чтобы никуда не ездить на поезде.

    Для меня это как второй чемпионат России по формату – большое количество игр, где всe решится на длинной дистанции.

    Кто лучше будет готов, тот и сможет пройти дальше. Возможно, кто‑то будет выставлять вторые составы, концентрируясь на РПЛ.

    Самая мощная группа – вторая: «Зенит» и «Спартак», «Факел» и «Крылья Советов». Тут будет очень ярко.

    В других группах тоже будет много борьбы, трудно называть кого‑то фаворитом. Интересно посмотреть, как это будет, ведь заполнять паузы на еврокубки надо», – заявил Глушаков.

    Новости по теме
    Гендиректор «Спартака» Мележиков одним словом охарактеризовал итоги жеребьевки Кубка России
    «Горячку пороть не стоит, а то дойдем до того, что любителей нужно звать в сборную». Колосков – о Кубке России 4
    Тренер ЦСКА Федотов подвел итоги жеребьевки Кубка России
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4366

      Enter2006 3 часа назад

      Лучше бы вы Юрана оставили. Взяли бы и не вышли с Ахматом. Да тех поражение. Но уважать нужно людей а не писать "нам поху.. тренер есть тренер а мы есть мы, мы делаем работу при любом тренере"- и прочую куйню. С каких пор тренер не влияет на результат? Вы там мухоморов объелись?? ЭТО НЕПРАВДА! Из-за этого сейчас уже покатились вниз, лошары. С Локо ставьте сразу Садыгова в основу, кули, если "так надо", просрёте ну и что? Зато инвестору приятно! Позорище...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11