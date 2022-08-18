«Лучше бы мы попали в другую группу». Глушаков прокомментировал итоги жеребьевки Кубка России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о результатах жеребьевки группового этапа Кубка России.

Подмосковная команда попала в квартет A.

Их соперники – «Краснодар», «Локомотив» и «Пари НН».

«Плюс‑минус доволен жеребьевкой. Но лучше бы мы попали в четвертую группу, чтобы никуда не ездить на поезде.

Для меня это как второй чемпионат России по формату – большое количество игр, где всe решится на длинной дистанции.

Кто лучше будет готов, тот и сможет пройти дальше. Возможно, кто‑то будет выставлять вторые составы, концентрируясь на РПЛ.

Самая мощная группа – вторая: «Зенит» и «Спартак», «Факел» и «Крылья Советов». Тут будет очень ярко.

В других группах тоже будет много борьбы, трудно называть кого‑то фаворитом. Интересно посмотреть, как это будет, ведь заполнять паузы на еврокубки надо», – заявил Глушаков.