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  • Глава Медиалиги считает, что второй сезон турнира будет интереснее ЧМ-2022

Глава Медиалиги считает, что второй сезон турнира будет интереснее ЧМ-2022

17 августа 2022, 23:21
2

Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов заявил, что финал второго сезона лиги может пройти на «Газпром Арене».

— Все ждут сезон медийной лиги.

— Приятно. Это будет очень крутой сезон, который стартует 9 сентября. Будем играть в сентябре на арене «Спартака», в октябре — на стадионе «Краснодара». И финал мы сыграем там, где, кажется, никто не ожидал. Это будет суперновость, но это сюрприз. «Фишт»? Это запасной вариант.

— Я слышал про «Газпром Арену».

— Не без доли везения мы можем там оказаться. Финал? Да, финал, Матч звезд. Это будет 19 ноября. В это время будет чемпионат мира, где Катар играет с Эквадором? Можно пропустить. Думаю, финал второго сезона Медиалиги будет интереснее.

  • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.
  • Во 2-й раунд Кубка России вышли 4 любительские команды, в том числе «Амкал» и 2DROTS.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Медиафутбол
Комментарии (2)
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mutabor0992
1660770271
Еще один пациент Кащенко...
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Ahmad11034
1660800409
Да да да да,очень очень очень прям,смешной какой то
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