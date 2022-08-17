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    Глава Медиалиги считает, что второй сезон турнира будет интереснее ЧМ-2022

    Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов заявил, что финал второго сезона лиги может пройти на «Газпром Арене».

    — Все ждут сезон медийной лиги.

    — Приятно. Это будет очень крутой сезон, который стартует 9 сентября. Будем играть в сентябре на арене «Спартака», в октябре — на стадионе «Краснодара». И финал мы сыграем там, где, кажется, никто не ожидал. Это будет суперновость, но это сюрприз. «Фишт»? Это запасной вариант.

    — Я слышал про «Газпром Арену».

    — Не без доли везения мы можем там оказаться. Финал? Да, финал, Матч звезд. Это будет 19 ноября. В это время будет чемпионат мира, где Катар играет с Эквадором? Можно пропустить. Думаю, финал второго сезона Медиалиги будет интереснее.

    • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.
    • Во 2-й раунд Кубка России вышли 4 любительские команды, в том числе «Амкал» и 2DROTS.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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