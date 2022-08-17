Канчельскис: «Я говорил Промесу: «Сиди в «Спартаке», будешь героем, тебе памятник поставят»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как несколько лет назад отговаривал от поездки в Европу форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Я говорил Квинси, когда он уезжал в Европу: не уезжай, подпишешь контракт на 10 лет со «Спартаком». Он – нет, нет, кричал, пыжился. Поехал в Европу, нигде не сыграл, ничего не сделал. Вернулся в «Спартак», и опять все считают, что он лучший. Я ему говорил пять лет назад: «Не едь никуда, сиди в «Спартаке», будешь героем, тебе памятник поставят». Но он всe-таки уехал. Какая Европа? В Испании – ноль, у себя дома в «Аяксе» – ноль. Европа – это Европа. Уровень чемпионата России намного ниже.

Давайте будем честны друг перед другом, а не кричать, что у нас чемпионат в порядке. Вот вам и уровень Квинси. Для «Спартака» он хорош, для Европы он не подходил. То, что я и говорил изначально, доказалось на практике. Возможно, он станет лучшим бомбардиром. Так он докажет и сам себе, и всем, что он лучший. Возможно, он хочет вернуться в Европу, но сейчас он лидер в команде», – сказал Канчельскис.