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    Канчельскис: «Я говорил Промесу: «Сиди в «Спартаке», будешь героем, тебе памятник поставят»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как несколько лет назад отговаривал от поездки в Европу форварда «Спартака» Квинси Промеса.

    «Я говорил Квинси, когда он уезжал в Европу: не уезжай, подпишешь контракт на 10 лет со «Спартаком». Он – нет, нет, кричал, пыжился. Поехал в Европу, нигде не сыграл, ничего не сделал. Вернулся в «Спартак», и опять все считают, что он лучший. Я ему говорил пять лет назад: «Не едь никуда, сиди в «Спартаке», будешь героем, тебе памятник поставят». Но он всe-таки уехал. Какая Европа? В Испании – ноль, у себя дома в «Аяксе» – ноль. Европа – это Европа. Уровень чемпионата России намного ниже.

    Давайте будем честны друг перед другом, а не кричать, что у нас чемпионат в порядке. Вот вам и уровень Квинси. Для «Спартака» он хорош, для Европы он не подходил. То, что я и говорил изначально, доказалось на практике. Возможно, он станет лучшим бомбардиром. Так он докажет и сам себе, и всем, что он лучший. Возможно, он хочет вернуться в Европу, но сейчас он лидер в команде», – сказал Канчельскис.

    • В 2018 году «Спартак» продал Промеса «Севилье».
    • В 2021 году «Спартак» вернул игрока из «Аякса».
    • Промес с 6 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1379

      alefreddy 32 минуты назад

      Канчелькин всегда нес пургу по Спартаку а сейчас стал переобуваться так как команда на первом месте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9241

      R_a_i_n 56 минут назад

      Ну вообще в Голандии у него было все хорошо. Он там забивал не плохо. В Испании не пошло, но... его там использовали крайним защитником , что совершенно ему не свойственно.

      2
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      Рейтинг: +473

      Спартач80 1 час назад

      Где и в каком месте ты мог ему это говорить?...Он вообще тебя знает,балабол?...

      3
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      Рейтинг: +200

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Ловко переобулся Канчельскис, в 2018- м говорил про Промеса ровно наоборот и подкладывал его в СМИ поехать в Европу показать свой уровень. Провокатор!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4953

      Беспонтий 1 час назад

      денежные вливания
      даже на банковскую карту
      резко повышают количество именитых болельщиков
      ранее отличавшихся весьма неадекватными посылами
      поругами
      Поцелуями…
      Нежными ли…
      Нижними ли…
      Это будет не трудно,
      Это по любви.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9241

      R_a_i_n > Беспонтий 1 час назад

      Завязывай с таблетками ,тебя с каждым днем все труднее народу понимать)))

      4
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      Рейтинг: +4953

      Беспонтий > R_a_i_n 58 минут назад

      ты сегодня плитку укладывал
      или ложил?)
      устал наверное раз доё.ываешься
      коллега строитель
      -------------------
      а таблетки
      это не наше
      ты же знаешь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4953

      Беспонтий > Беспонтий 43 минуты назад

      хорошо
      проще написать как все
      канчельскису дали денег чтобы заткнул фонтан и написал позитив про спартак
      --------------------------
      так лучше
      придурки?
      с тоски с вами сдохнешь твари
      деррика запинали
      даже ой .ябуна уважаемого в секту загнали

      Дай,боже здоровья и состояния разума А.П.Зигберту.
      моему лучшему другу и вашей иконе...

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