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  • Канчельскис: «Я говорил Промесу: «Сиди в «Спартаке», будешь героем, тебе памятник поставят»

Канчельскис: «Я говорил Промесу: «Сиди в «Спартаке», будешь героем, тебе памятник поставят»

17 августа 2022, 20:07
8

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис рассказал, как несколько лет назад отговаривал от поездки в Европу форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Я говорил Квинси, когда он уезжал в Европу: не уезжай, подпишешь контракт на 10 лет со «Спартаком». Он – нет, нет, кричал, пыжился. Поехал в Европу, нигде не сыграл, ничего не сделал. Вернулся в «Спартак», и опять все считают, что он лучший. Я ему говорил пять лет назад: «Не едь никуда, сиди в «Спартаке», будешь героем, тебе памятник поставят». Но он всe-таки уехал. Какая Европа? В Испании – ноль, у себя дома в «Аяксе» – ноль. Европа – это Европа. Уровень чемпионата России намного ниже.

Давайте будем честны друг перед другом, а не кричать, что у нас чемпионат в порядке. Вот вам и уровень Квинси. Для «Спартака» он хорош, для Европы он не подходил. То, что я и говорил изначально, доказалось на практике. Возможно, он станет лучшим бомбардиром. Так он докажет и сам себе, и всем, что он лучший. Возможно, он хочет вернуться в Европу, но сейчас он лидер в команде», – сказал Канчельскис.

  • В 2018 году «Спартак» продал Промеса «Севилье».
  • В 2021 году «Спартак» вернул игрока из «Аякса».
  • Промес с 6 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
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Беспонтий
1660756818
денежные вливания даже на банковскую карту резко повышают количество именитых болельщиков ранее отличавшихся весьма неадекватными посылами поругами Поцелуями… Нежными ли… Нижними ли… Это будет не трудно, Это по любви.
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ScarlettOgusania
1660757130
Ловко переобулся Канчельскис, в 2018- м говорил про Промеса ровно наоборот и подкладывал его в СМИ поехать в Европу показать свой уровень. Провокатор!!
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R_a_i_n
1660758531
Ну вообще в Голандии у него было все хорошо. Он там забивал не плохо. В Испании не пошло, но... его там использовали крайним защитником , что совершенно ему не свойственно.
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alefreddy
1660759946
Канчелькин всегда нес пургу по Спартаку а сейчас стал переобуваться так как команда на первом месте
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