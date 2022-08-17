Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Геркус: «Если стану президентом «Торпедо», на пост тренера Кержаков будет рассматриваться в приоритете»

    Илья Геркус пока не подтверждает, что стал президентом «Торпедо». Однако сообщил, кого бы назначил на пост главного тренера команды.

    «Повышение в должности? Неправда. Наверное, говорят, да. Но я ничего не слышал.

    Готов ли я возглавить «Торпедо» и нести ответственность за результат? Пока рано об этом говорить. Решения принимает совет директоров. Мы теоретически обсуждали возможность. Я думаю, что надо подождать до завтра.

    Если назначат, позову ли Александра Кержакова? Возможны разные варианты, если меня назначат. Конечно, Кержаков будет рассматриваться в приоритете. Но есть и другие кандидатуры. Рассматривать несколько кандидатур будут люди, которые принимают решения», – сказал Геркус.

    • Геркус сменит на посту президента Дениса Маслова.
    • «Торпедо» идет в РПЛ в зоне вылета.
    • Геркус приводил «Локомотив» к титулу РПЛ.

    Новости по теме
    «Купил веревку, еще надо масло». Бородюк – в день ухода из «Торпедо» 1
    Стал известен третий претендент на пост главного тренера «Торпедо» 3
    Кержаков отреагировал на интерес «Торпедо» 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2135

      fakeid 4 минуты назад

      ну естественно, геркус же из питера. и в зените работал, когда кержаков в нём играл. странно другое: почему гей-фарм спартака поступился своими радужными принципами и назначает нормальных людей? видимо, сохранить место в элите куда важнее, чем сохранить верность спартаку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25489

      vladimir-7 35 минут назад

      Для назначения президентом Торпето, Геркус подкрепился газовой трубой, через
      кержаковскую проставку.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11