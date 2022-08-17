Геркус: «Если стану президентом «Торпедо», на пост тренера Кержаков будет рассматриваться в приоритете»

Илья Геркус пока не подтверждает, что стал президентом «Торпедо». Однако сообщил, кого бы назначил на пост главного тренера команды.

«Повышение в должности? Неправда. Наверное, говорят, да. Но я ничего не слышал.

Готов ли я возглавить «Торпедо» и нести ответственность за результат? Пока рано об этом говорить. Решения принимает совет директоров. Мы теоретически обсуждали возможность. Я думаю, что надо подождать до завтра.

Если назначат, позову ли Александра Кержакова? Возможны разные варианты, если меня назначат. Конечно, Кержаков будет рассматриваться в приоритете. Но есть и другие кандидатуры. Рассматривать несколько кандидатур будут люди, которые принимают решения», – сказал Геркус.