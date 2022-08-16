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    Губерниев: «Дзюба никуда не перейдет. Он создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве области»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

    «Да уже пусть хоть куда-то перейдет. Мне кажется, с такими темпами он никуда не перейдет. Создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве Ленинградской области», – сказал Губерниев.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
    • Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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    Источник: Vprognoze

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1327

      вальтер79 8 минут назад

      ну а ты создашь фк губерниев и будет дерби всея Руси)))

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