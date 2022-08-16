Губерниев: «Дзюба никуда не перейдет. Он создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве области»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Да уже пусть хоть куда-то перейдет. Мне кажется, с такими темпами он никуда не перейдет. Создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве Ленинградской области», – сказал Губерниев.