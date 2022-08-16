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  • Губерниев: «Дзюба никуда не перейдет. Он создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве области»

Губерниев: «Дзюба никуда не перейдет. Он создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве области»

16 августа 2022, 19:49
10

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Да уже пусть хоть куда-то перейдет. Мне кажется, с такими темпами он никуда не перейдет. Создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве Ленинградской области», – сказал Губерниев.

  • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Более 2 месяцев игрок пребывает в статусе свободного агента.
  • Сейчас россиянин ведет переговоры с турецким клубом «Адана Демирспор».

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Источник: Vprognoze
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (10)
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вальтер79
1660670536
ну а ты создашь фк губерниев и будет дерби всея Руси)))
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R_a_i_n
1660672527
Бо мжа ни где не жалуют.
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BRAZILES
1660676166
кому он нужен? старый пердун
Ответить
Фердя
1660679018
Два больших Рукаку бьются между собой за популярность в медиа! Разбрызгивают на экран слюни и ещё что то!
Ответить
эд100
1660682601
Это ещё цветочки. Вот когда МатчГазпром пригласит его экспертом, вот хохма будет. Там отморозков, типа быстрова, любят. А зюба как раз формат.
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Дядя Серёжа
1660700660
Кемской волости?
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Enter2006
1660708075
Губерниеву пора к психиатру...
Ответить
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