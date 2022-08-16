Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Алаев назвал свои основные задачи на посту президента РПЛ

    Новый президент российской Премьер-лиги Александр Алаев рассказал, какие перед ним стоят задачи на занимаемом посту.

    «РПЛ – соревнование номер один на долгие годы. Над стратегией уже начали работать, я продолжаю стратегию Хачатурянца.

    Основные планы – изменение лиги. Главные еe функции – проведение соревнований, подготовка регламента, календаря, распределения денег.

    Хочу видеть лигу организацией, которая готовит контент для всех слоeв населения и занимается футболом», – заявил Алаев.

    • Алаева избрали единогласно.
    • Выборы прошли на безальтернативной основе.
    • Срок его полномочий – 5 лет.

    Новости по теме
    Кто такой новый президент РПЛ Александр Алаев: был единственным кандидатом на должность, развивал пляжный футбол в России и долго работал в РФС
    Президент РПЛ Алаев: «Интеграция крымского футбола в российский неизбежна, но важно не ставить ультиматумы» 1
    «Цифры говорят сами за себя». Президент РПЛ Алаев высказался о проблемах с посещаемостью из-за Fan ID 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11359

      Алексей З 1 час назад

      Очередное пустословие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25468

      vladimir-7 1 час назад

      Алаев, тебе основную задачу поставил Миллер.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11