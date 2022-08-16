Игнатьев посоветовал Дзюбе закончить карьеру и стать тренером в России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев дал совет нападающему Артему Дзюбе.

«Я бы посоветовал Артему закончить карьеру и найти пристанище на тренерское дело в России. Не надо было дергаться. Лучше бы остался в «Зените» и устроился в систему клуба.

Дзюба — большой футболист. Он бы смог поработать на благо нашего футбола. Правда, почему бы Артему не попробовать себя в роли тренера? Уверен, Дзюба был бы востребован среди наших клубов», — сказал Игнатьев.