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    Игнатьев посоветовал Дзюбе закончить карьеру и стать тренером в России

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев дал совет нападающему Артему Дзюбе.

    «Я бы посоветовал Артему закончить карьеру и найти пристанище на тренерское дело в России. Не надо было дергаться. Лучше бы остался в «Зените» и устроился в систему клуба.

    Дзюба — большой футболист. Он бы смог поработать на благо нашего футбола. Правда, почему бы Артему не попробовать себя в роли тренера? Уверен, Дзюба был бы востребован среди наших клубов», — сказал Игнатьев.

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Игрок более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
    • Артем тренировался с «Рубином» с 12 июля.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3287

      Fancyfall 31 минуту назад

      кому он нужен?...

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      Рейтинг: +18

      6pbIH 1 час назад

      И чему он будет учить игроков?

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      Рейтинг: +32726

      VVM1964 > 6pbIH 43 минуты назад

      Тому что умеет и чем "прославился" сам... )))

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