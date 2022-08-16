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    Семин высказался о дебюте Хвичи в составе «Наполи»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче первого тура Серии А против «Вероны».

    • Неаполитанцы разгромили соперника со счетом 5:2.
    • Грузин сделал гол и ассист в дебютном официальном матче.
    • Его заменили на 68-й минуте из-за мышечных проблем.

    «Хвичу брали в «Наполи» на конкретное место. У них ушeл игрок. Они взяли Хвичу, зная его самого и все его качества. Надеюсь, что не ошиблись.

    Его хорошо знает Спаллетти. Это хорошее приобретение и правильный шаг с обеих сторон.

    Что касается гола в дебютном матче, невооружeнным глазом было видно, что у него должно быть хорошее будущее», – сказал Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +94

      Miru mir 9 минут назад

      невооружeнным глазом было видно, что у него должно быть хорошее будущее», – сказал Сeмин.------
      Ну хоть один РУССКИЙ заиграет в этой Серии А )))

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