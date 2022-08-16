Семин высказался о дебюте Хвичи в составе «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче первого тура Серии А против «Вероны».

Неаполитанцы разгромили соперника со счетом 5:2.

Грузин забил гол и сделал ассист в дебютном официальном матче.

Его заменили на 68-й минуте из-за мышечных проблем.

«Хвичу брали в «Наполи» на конкретное место. У них ушeл игрок. Они взяли Хвичу, зная его самого и все его качества. Надеюсь, что не ошиблись.

Его хорошо знает Спаллетти. Это хорошее приобретение и правильный шаг с обеих сторон.

Что касается гола в дебютном матче, невооружeнным глазом было видно, что у него должно быть хорошее будущее», – сказал Сeмин.