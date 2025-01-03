Слуцкий выбрал между Хвичей и Эдегором: «Самый большой бриллиант, попадавший в мои руки»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил Мартина Эдегора и Хвичу Кварацхелию.

Норвежец сейчас выступает за «Арсенал», грузин – за «Наполи».

Слуцкий работал с Эдегором в «Витессе», с Хвичей – в «Рубине».

«Оба были невероятно одарены, и их талант сразу бросался в глаза, но всe-таки Мартин был самым дорогим тинейджером мира. «Реал» купил его в 15 лет за 9 миллионов евро, и сделал это не просто так.

Несмотря на огромную одарeнность Хвичи, я считаю, что всe-таки Мартин именно комплексно, наверное, самый большой бриллиант, попадавший в мои руки.

При этом он к нам попал в нижней точке своей карьеры», – сказал Слуцкий.