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    • Слуцкий выбрал между Хвичей и Эдегором: «Самый большой бриллиант, попадавший в мои руки»

    Слуцкий выбрал между Хвичей и Эдегором: «Самый большой бриллиант, попадавший в мои руки»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил Мартина Эдегора и Хвичу Кварацхелию.

    • Норвежец сейчас выступает за «Арсенал», грузин – за «Наполи».
    • Слуцкий работал с Эдегором в «Витессе», с Хвичей – в «Рубине».

    «Оба были невероятно одарены, и их талант сразу бросался в глаза, но всe-таки Мартин был самым дорогим тинейджером мира. «Реал» купил его в 15 лет за 9 миллионов евро, и сделал это не просто так.

    Несмотря на огромную одарeнность Хвичи, я считаю, что всe-таки Мартин именно комплексно, наверное, самый большой бриллиант, попадавший в мои руки.

    При этом он к нам попал в нижней точке своей карьеры», – сказал Слуцкий.

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    Источник: Okko

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    03.01.2025 00:31
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    Комментарии (3)
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    student-unecon-google
    1735981029
    При жирном Хвича ничего не показывал и деградировал по сути
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