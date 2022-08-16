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Бюджет «Рубина» сократился почти в два раза

16 августа 2022, 00:21
3

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

«Конечно, у нас сократили бюджет, прилично сократили. Практически в два раза. Нечего даже удивляться этому. Все время что-то происходит и минусовой бюджет.

Вроде бы собрали команду. Хочу заметить, нам же денег никто не выделяет. На все наши трансферы никто ни копейки не выделил. Есть определенный бюджет.

В его рамках мы пытаемся, что-то крутимся. Собрали хорошую команду – опять обокрали. Будем как-то выкручиваться. Но я не переживаю, все будет нормально у нас, все будет хорошо», – сказал Яровинский.

  • «Рубин» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
  • В Первой лиге казанцы набрали 8 очков в 5 турах.
  • Команда занимает 8-е место в таблице.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Рубин
Комментарии (3)
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житель СПб
1660625165
На самом деле, как бы это не могло показаться странным - деньги не самое главное. Вот были деньги в прошлом сезоне - и что? Главное - настрой команды, работа тренера. Все от них, включая Слуцкого.
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Enter2006
1660626149
Ещё бы в пердиве не сократился бюджет по сравнению с РПЛ, это логично.
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zigbert
1660650684
Придется вариться в собственном соку.
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