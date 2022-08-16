Бюджет «Рубина» сократился почти в два раза

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

«Конечно, у нас сократили бюджет, прилично сократили. Практически в два раза. Нечего даже удивляться этому. Все время что-то происходит и минусовой бюджет.

Вроде бы собрали команду. Хочу заметить, нам же денег никто не выделяет. На все наши трансферы никто ни копейки не выделил. Есть определенный бюджет.

В его рамках мы пытаемся, что-то крутимся. Собрали хорошую команду – опять обокрали. Будем как-то выкручиваться. Но я не переживаю, все будет нормально у нас, все будет хорошо», – сказал Яровинский.