Бюджет «Рубина» сократился почти в два раза

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.
«Конечно, у нас сократили бюджет, прилично сократили. Практически в два раза. Нечего даже удивляться этому. Все время что-то происходит и минусовой бюджет.
Вроде бы собрали команду. Хочу заметить, нам же денег никто не выделяет. На все наши трансферы никто ни копейки не выделил. Есть определенный бюджет.
В его рамках мы пытаемся, что-то крутимся. Собрали хорошую команду – опять обокрали. Будем как-то выкручиваться. Но я не переживаю, все будет нормально у нас, все будет хорошо», – сказал Яровинский.
- «Рубин» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
- В Первой лиге казанцы набрали 8 очков в 5 турах.
- Команда занимает 8-е место в таблице.
Источник: «Спорт-Экспресс»