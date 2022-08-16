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    Бюджет «Рубина» сократился почти в два раза

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

    «Конечно, у нас сократили бюджет, прилично сократили. Практически в два раза. Нечего даже удивляться этому. Все время что-то происходит и минусовой бюджет.

    Вроде бы собрали команду. Хочу заметить, нам же денег никто не выделяет. На все наши трансферы никто ни копейки не выделил. Есть определенный бюджет.

    В его рамках мы пытаемся, что-то крутимся. Собрали хорошую команду – опять обокрали. Будем как-то выкручиваться. Но я не переживаю, все будет нормально у нас, все будет хорошо», – сказал Яровинский.

    • «Рубин» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
    • В Первой лиге казанцы набрали 8 очков в 5 турах.
    • Команда занимает 8-е место в таблице.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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