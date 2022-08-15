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Орлов: «Свинину не люблю, мясо есть не могу»

15 августа 2022, 19:35
14

Петербургский журналист Геннадий Орлов поучаствовал в выездной студии «Коммент.Шоу». Он в компании других комментаторов обсуждал футбол на даче.

Во время беседы коллеги Орлова достали мясо, на что экс-игрок «Зенита» ответил: «Давно я не полюбил свинину. Не могу есть мясо. Но у меня есть конская колбаса (эфир был в день матча «Зенит» – ЦСКА (2:1) – прим. «Бомбардира»)».

  • Орлов ранее комментировал все матчи «Зенита».
  • Комментатор, помимо футбола, отработал на множестве Олимпийских игр.
  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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Иван Петров 1986
1660582291
А с помойки сколько лет кормился, а там и свинина была наверное. А почему свинина говорить тут можно, а **** нет? Забанено слово bomjatina.
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ВасяК
1660582395
Дядя Гена, ты дурак???
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nik55
1660582512
бо----жи мясо не едят
Ответить
piligrim1986
1660582653
геша козлодоев
Ответить
jek718875
1660586539
Г.Орлов мясо не ест,водку не пьёт, он только нюхает газ
Ответить
Марк Аврелий!
1660586618
Свинину не едят мусульмане и евреи. Он явно не мусульманин.Значить ....????
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шахта Заполярная
1660588367
Травоядный что ли. Оно и заметно.
Ответить
NewLife
1660588713
Орёл привык жрать бакланов.
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alefreddy
1660638489
с таким диагнозом нужно в ритуал обращаться
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FС Spаrtак
1660654217
вроде старый человек а дурак дураком
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