Орлов: «Свинину не люблю, мясо есть не могу»

Петербургский журналист Геннадий Орлов поучаствовал в выездной студии «Коммент.Шоу». Он в компании других комментаторов обсуждал футбол на даче.

Во время беседы коллеги Орлова достали мясо, на что экс-игрок «Зенита» ответил: «Давно я не полюбил свинину. Не могу есть мясо. Но у меня есть конская колбаса (эфир был в день матча «Зенит» – ЦСКА (2:1) – прим. «Бомбардира»)».