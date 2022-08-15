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    Орлов: «Свинину не люблю, мясо есть не могу»

    Петербургский журналист Геннадий Орлов поучаствовал в выездной студии «Коммент.Шоу». Он в компании других комментаторов обсуждал футбол на даче.

    Во время беседы коллеги Орлова достали мясо, на что экс-игрок «Зенита» ответил: «Давно я не полюбил свинину. Не могу есть мясо. Но у меня есть конская колбаса (эфир был в день матча «Зенит» – ЦСКА (2:1) – прим. «Бомбардира»)».

    • Орлов ранее комментировал все матчи «Зенита».
    • Комментатор, помимо футбола, отработал на множестве Олимпийских игр.
    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4408

      mopecekca 3 минуты назад

      твое дело смердить как bomg

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      Рейтинг: +178

      Марк Аврелий! 16 минут назад

      Свинину не едят мусульмане и евреи. Он явно не мусульманин.Значить ....????

      0
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      Рейтинг: +1291

      jek718875 17 минут назад

      Г.Орлов мясо не ест,водку не пьёт, он только нюхает газ

      1
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      Рейтинг: +15699

      Barmaleushka 1 час назад

      Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»

      0
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      Рейтинг: +92

      Miru mir > Barmaleushka 48 минут назад

      Но у меня есть конская колбаса

      0
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      Рейтинг: +7871

      piligrim1986 1 час назад

      геша козлодоев

      2
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      Рейтинг: +7286

      nik55 1 час назад

      бо----жи мясо не едят

      1
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      Рейтинг: +1034

      ВасяК 1 час назад

      Дядя Гена, ты дурак???

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      Рейтинг: +3701

      Иван Петров 1986 1 час назад

      А с помойки сколько лет кормился, а там и свинина была наверное. А почему свинина говорить тут можно, а **** нет? Забанено слово bomjatina.

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      Рейтинг: +1034

      ВасяК > Иван Петров 1986 1 час назад

      Вот у меня тот же вопрос???

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      Рейтинг: +15699

      Barmaleushka > Иван Петров 1986 1 час назад

      Тебе лучше знать , что на помойке было .

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      Рейтинг: +3701

      Иван Петров 1986 > Barmaleushka 53 минуты назад

      Да уж нет вам лучше знать - вы же bomgi и помойка ваш дом.

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      Рейтинг: +15699

      Barmaleushka > Иван Петров 1986 40 минут назад

      Мой дом - однушка на 5-м этаже , благодаря стараниям супруги , никогда и близко не напоминала помойку ( своевременные уборки , стирки , вынос мусора и мытьё полов и окон ).
      А как у тебя в свинарнике ? Навоз за тобой регулярно убирают ? А комбикорма вовремя дают ?

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      Рейтинг: +1297

      ruded 1 час назад

      домашняя заготовка..

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