«Если будут перемены, значит так надо». Член совета директоров «Спартака» – о возможном уходе Федуна

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов прокомментировал информацию, что Леонид Федун может покинуть пост президента клуба.

«Я точно не комментирую то, что происходит в жизни Леонида Арнольдовича (Федуна).

Готов ли я остаться в совете директоров, если он уйдет? Слушайте, если предложите остаться, останусь. Я сделаю то, что лучше для команды.

Давайте наберемся терпения. Если будут происходить какие-то перемены, значит так надо.

Исходя из того, что мы видим на поле, перемены к лучшему. Команда здорово выходит из обороны, бьется. Команда проявила себя сегодня приятно.

Я в совете директоров всего год. Мы собираемся, чтобы обсудить, одобрить, поддержать или не поддержать какие-то решения. Оперативное управление на тренерском штабе и генеральном директоре.

Продажа стадиона? Меня не уполномочивали делать какие-то заявления. Я никогда не претендовал.

Если мне будет поручено делать какие-то заявление – пожалуйста. Генеральный директор – вполне открытый человек и всегда отвечает на вопросы.

Я говорю так, будто уже ушел? Нет, вы что. В нашей жизни все временно, но «Спартак» я любил, люблю и буду любить.

То, что «Спартака» в моей жизни не будет в прошедшем времени, – это точно. Несмотря на то, какое место я занимаю в его жизни», – сказал Клейменов.