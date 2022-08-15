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    «Если будут перемены, значит так надо». Член совета директоров «Спартака» – о возможном уходе Федуна

    Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов прокомментировал информацию, что Леонид Федун может покинуть пост президента клуба.

    «Я точно не комментирую то, что происходит в жизни Леонида Арнольдовича (Федуна).

    Готов ли я остаться в совете директоров, если он уйдет? Слушайте, если предложите остаться, останусь. Я сделаю то, что лучше для команды.

    Давайте наберемся терпения. Если будут происходить какие-то перемены, значит так надо.

    Исходя из того, что мы видим на поле, перемены к лучшему. Команда здорово выходит из обороны, бьется. Команда проявила себя сегодня приятно.

    Я в совете директоров всего год. Мы собираемся, чтобы обсудить, одобрить, поддержать или не поддержать какие-то решения. Оперативное управление на тренерском штабе и генеральном директоре.

    Продажа стадиона? Меня не уполномочивали делать какие-то заявления. Я никогда не претендовал.

    Если мне будет поручено делать какие-то заявление – пожалуйста. Генеральный директор – вполне открытый человек и всегда отвечает на вопросы.

    Я говорю так, будто уже ушел? Нет, вы что. В нашей жизни все временно, но «Спартак» я любил, люблю и буду любить.

    То, что «Спартака» в моей жизни не будет в прошедшем времени, – это точно. Несмотря на то, какое место я занимаю в его жизни», – сказал Клейменов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4249

      Enter2006 3 минуты назад

      Да это уже давно понятно что Федун уйдёт. Единственный вопрос - когда.

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