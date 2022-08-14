Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    «Благодарим за неоценимый вклад в победы». «Зенит» поздравил Медведева с днем рождения

    Генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву исполнилось 67 лет. Клуб поздравил его.

    «Уважаемый Александр Иванович!

    Мы благодарим Вас за неоценимый вклад в победы и завоеванные трофеи — четыре национальных чемпионства, Кубок России и три Суперкубка страны. Уверены, вместе мы добьемся всех намеченных целей и еще не раз отпразднуем новые успехи сине-бело-голубых! С праздником!» – написал «Зенит».

    • Медведев возглавил «Зенит» в 2019 году.
    • До этого он возглавлял Континентальную хоккейную лигу.
    • «Зенит» вновь лидирует в РПЛ.

    Новости по теме
    Кузнецов: «Если бы пенальти в конце матча был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы без разговоров поставили»
    Михаил Кержаков: «Конечно, ЦСКА может бороться с «Зенитом» за чемпионство»
    Только у одной команды РПЛ в 2022 году есть 10+ голов с замены
    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23167

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Чё-то я не нашёл игрока с такой фамилией в заявке Зенита. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      Аден 50 минут назад

      Неоценимый вклад в победы ген. Директора вонючих. Ха-ха Лично заносит бакшиш представителям административного корпуса.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11