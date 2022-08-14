«Благодарим за неоценимый вклад в победы». «Зенит» поздравил Медведева с днем рождения

Генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву исполнилось 67 лет. Клуб поздравил его.

«Уважаемый Александр Иванович!

Мы благодарим Вас за неоценимый вклад в победы и завоеванные трофеи — четыре национальных чемпионства, Кубок России и три Суперкубка страны. Уверены, вместе мы добьемся всех намеченных целей и еще не раз отпразднуем новые успехи сине-бело-голубых! С праздником!» – написал «Зенит».