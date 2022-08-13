Тикнизян: «Локомотиву» очень стыдно. Не знаю, что происходит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал последние результаты команды. В пятом туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«В последних матчах, к сожалению, мы потеряли очень много очков. Всей команде за это очень стыдно. Мы все чувствуем, что недобираем очки и что наши болельщики и руководство, которое делает все для нас, заслуживают большего. Если вы спросите, что происходит — у меня не найдется ответа на этот вопрос. Я не знаю. Мы стараемся абстрагироваться от всего плохого, добывать победу в каждом матче, но видим, что не получается этого сделать.

По предсезонке было видно, что у нас много амбиций, все получается, воодушевление было. Но нынешние результаты никого не устраивают, естественно. Нам остается закрыть рот и работать. Понятно, что в раздевалке после таких результатов настроение не лучшее, но ребята не ищут крайних, не тыкают пальцем друг на друга. Мы понимаем, что в этой ситуации виноват каждый. Если удастся через это пройти, то мы сможем много добиться», – сказал Тикнизян.