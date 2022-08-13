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    Агент Николсона отреагировал на новость об интересе «Галатасарая»

    Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Галатасарай».

    «Мы не ведем переговоры с «Галатасараем». И я уверен, что и «Спартак» этого не делал, потому что в таком случае мы были бы проинформированы.

    Нужен ли он «Галатасараю»? Может быть. Кому не нужна такая хорошая «девятка»?

    «Спартак» на данный момент отлично работает. Мы просто надеемся, что Шамар скоро снова будет первым нападающим в команде. С ним они могут быть еще сильнее», – сказал агент.

    • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
    • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
    • Форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
    • В новом сезоне в его активе только 3 неполные игры (98 минут).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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