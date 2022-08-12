«Почему бы не рискнуть?». Уткин предложил Григорию Иванову самому стать тренером «Урала»

Видеоблогер Василий Уткин считает, что президент «Урала» Григорий Иванов мог бы стать и тренером команды.
«Желаю успеха Спартаку Гогниеву в «Урале», но я разочарован. Разочарован тем, что мой любимый клубный руководитель РПЛ Григорий Иванов не рискнет взять пример с Романа Ротенберга из хоккейного СКА и не возглавит клуб сам.
Иванов сам играл в футбол, он постоянно на скамейке и насмотрелся на работу разных тренеров. Почему бы не рискнуть? Годы уходят, но хотелось бы на это посмотреть», – сказал Уткин.
- Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.
- Функционер играл в мини-футбол.
- «Урал» идет в РПЛ последним.
Источник: ютуб-канал Василия Уткина