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    «Почему бы не рискнуть?». Уткин предложил Григорию Иванову самому стать тренером «Урала»

    Видеоблогер Василий Уткин считает, что президент «Урала» Григорий Иванов мог бы стать и тренером команды.

    «Желаю успеха Спартаку Гогниеву в «Урале», но я разочарован. Разочарован тем, что мой любимый клубный руководитель РПЛ Григорий Иванов не рискнет взять пример с Романа Ротенберга из хоккейного СКА и не возглавит клуб сам.

    Иванов сам играл в футбол, он постоянно на скамейке и насмотрелся на работу разных тренеров. Почему бы не рискнуть? Годы уходят, но хотелось бы на это посмотреть», – сказал Уткин.

    • Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.
    • Функционер играл в мини-футбол.
    • «Урал» идет в РПЛ последним.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    12.08.2022 22:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +166

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Хуже, чем есть с тренерами в Екатеринбурге не будет, но интересно было бы увидеть у руля дядю Гришу)

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