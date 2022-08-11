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Канчельскис прокомментировал переход Миранчука в «Торино»

11 августа 2022, 23:45

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на трансфер полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Для него это хороший переход, хоть и в аренду. Думаю, если «Торино» захотело видеть Миранчука в своей команде, то будет давать ему больше игрового времени.

Для него сейчас это самое важное. Возраст такой, что нужно постоянно играть. Это правильное решение.

«Торино» – хорошая команда с хорошими традициями. Команда, которая неплохо выглядит.

Лучше сидеть на скамейке в «Аталанте», чем играть в основном составе в «Торино»? Думаю, второй вариант более заманчивый. «Торино» – хороший выбор. У него будет намного больше игрового времени, чем в «Аталанте», – сказал Канчельскис.

  • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
  • За 2 сезона в «Аталанте» хавбек провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Как Алексeй Миранчук проявит себя в «Тoрино»: получится ли у него лучше, чем в «Аталанте»

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Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Торино Аталанта Миранчук Алексей Канчельскис Андрей
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