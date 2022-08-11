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    «Вперед, быки!» Миранчук на итальянском обратился к фанатам «Торино»

    Полузащитник Алексей Миранчук записал видеообращение к болельщикам «Торино».

    «Привет, ребята! Я очень счастлив приехать сюда. Вперед, «быки»!» – сказал Миранчук на итальянском.

    • «Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

    «Аталaнта» тормозила переход Миранчука в «Торинo» – и это не в первый раз: зимой из-за Гасперини он не ушел в «Лациo»

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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