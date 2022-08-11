«Вперед, быки!» Миранчук на итальянском обратился к фанатам «Торино»

Полузащитник Алексей Миранчук записал видеообращение к болельщикам «Торино».

«Привет, ребята! Я очень счастлив приехать сюда. Вперед, «быки»!» – сказал Миранчук на итальянском.

«Торино» арендовал Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро.

За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.

«Аталaнта» тормозила переход Миранчука в «Торинo» – и это не в первый раз: зимой из-за Гасперини он не ушел в «Лациo»