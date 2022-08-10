Аршавин: «Я такой один. Больше подобных игроков не было»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сравнил бразильских легионеров клуба – Малкома и Клаудиньо.

— Вы были самым ярким игроком «Зенита» многие годы. Кто вам нравится больше как творческая единица — Малком или Клаудиньо? С кем бы могли сравнить себя?

— Мне больше нравится Клаудиньо. Мне кажется, что он тоньше как игрок. Малком — больше физика и скорость, отчасти удар. Изюминка и креатив — Клаудиньо. Думаю, что от него больше зависит игра, чем от Малкома.

Что касается меня, может это будет жестко и пафосно, но я такой один, больше подобных игроков не было. Данни был другим, Халк был другим. Я не похож ни на кого, поэтому я — Аршавин. Тот же Кержаков — если бы мы были на кого-то похожи, мы бы не были большими футболистами для этого клуба.

— Сейчас у Клаудиньо небольшое повреждение. Проблема для «Зенита»?

— Мне кажется, что «Зенит» столкнется с трудностями при вскрытии обороны. Не вижу другого человека, кто мог бы заменить Клаудиньо. Сейчас нет игрока, которого можно было бы сопоставить с ним.