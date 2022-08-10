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Аршавин: «Я такой один. Больше подобных игроков не было»

10 августа 2022, 18:13
33

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сравнил бразильских легионеров клуба – Малкома и Клаудиньо.

— Вы были самым ярким игроком «Зенита» многие годы. Кто вам нравится больше как творческая единица — Малком или Клаудиньо? С кем бы могли сравнить себя?

— Мне больше нравится Клаудиньо. Мне кажется, что он тоньше как игрок. Малком — больше физика и скорость, отчасти удар. Изюминка и креатив — Клаудиньо. Думаю, что от него больше зависит игра, чем от Малкома.

Что касается меня, может это будет жестко и пафосно, но я такой один, больше подобных игроков не было. Данни был другим, Халк был другим. Я не похож ни на кого, поэтому я — Аршавин. Тот же Кержаков — если бы мы были на кого-то похожи, мы бы не были большими футболистами для этого клуба.

— Сейчас у Клаудиньо небольшое повреждение. Проблема для «Зенита»?

— Мне кажется, что «Зенит» столкнется с трудностями при вскрытии обороны. Не вижу другого человека, кто мог бы заменить Клаудиньо. Сейчас нет игрока, которого можно было бы сопоставить с ним.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (33)
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nik55
1660144999
кто тебя еще похвалит если не сам себя
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zarsm
1660145349
По факту
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НикКин
1660146137
Даже спору нет такой конечно ты один и человек не о чем и футболист средней был
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Красногвардейчик
1660146847
Скромняга))
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Теркчанин
1660147098
довольно сильный игрок для рос.чемпионата.
Ответить
VVM1964
1660147452
" Живи спокойно, страна! Я у тебя всего одна. Все остальное в тени, Ну, извини! )))" ( Кто не знает - Алла Пугачева )
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Fialet
1660149218
Ну в общем то он прав, он один. И Халк один, и Данни один, и Кержаков один. Аршавин не сказал же, что он лучший.
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Беспонтий
1660149345
".мы бы не были большими футболистами для этого клуба." просто сказал про зенит а щетинистые спины уже стали радостно тереться расталкивая друг дружку
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Иван Петров 1986
1660153980
Ты конечно один, ну и слава Богу. Не нужно таких подленьких человечков много.
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ААМ
1660191894
"Скромность" украшает не только человека, но и Аршавина.
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