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    Аршавин: «Я такой один. Больше подобных игроков не было»

    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сравнил бразильских легионеров клуба – Малкома и Клаудиньо.

    — Вы были самым ярким игроком «Зенита» многие годы. Кто вам нравится больше как творческая единица — Малком или Клаудиньо? С кем бы могли сравнить себя?

    — Мне больше нравится Клаудиньо. Мне кажется, что он тоньше как игрок. Малком — больше физика и скорость, отчасти удар. Изюминка и креатив — Клаудиньо. Думаю, что от него больше зависит игра, чем от Малкома.

    Что касается меня, может это будет жестко и пафосно, но я такой один, больше подобных игроков не было. Данни был другим, Халк был другим. Я не похож ни на кого, поэтому я — Аршавин. Тот же Кержаков — если бы мы были на кого-то похожи, мы бы не были большими футболистами для этого клуба.

    — Сейчас у Клаудиньо небольшое повреждение. Проблема для «Зенита»?

    — Мне кажется, что «Зенит» столкнется с трудностями при вскрытии обороны. Не вижу другого человека, кто мог бы заменить Клаудиньо. Сейчас нет игрока, которого можно было бы сопоставить с ним.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4832

      Беспонтий 1 час назад

      ".мы бы не были большими футболистами для этого клуба."
      просто сказал про зенит
      а щетинистые спины уже стали радостно тереться расталкивая друг дружку

      3
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      Рейтинг: +383

      Fialet 1 час назад

      Ну в общем то он прав, он один. И Халк один, и Данни один, и Кержаков один. Аршавин не сказал же, что он лучший.

      1
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      Рейтинг: +32592

      VVM1964 1 час назад

      " Живи спокойно, страна! Я у тебя всего одна. Все остальное в тени, Ну, извини! )))" ( Кто не знает - Алла Пугачева )

      1
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      Рейтинг: +147

      Теркчанин 1 час назад

      довольно сильный игрок для рос.чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +125

      Красногвардейчик 1 час назад

      Скромняга))

      1
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      Рейтинг: +137

      НикКин 2 часа назад

      Даже спору нет такой конечно ты один и человек не о чем и футболист средней был

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3857

      Spirit_78 > НикКин 1 час назад

      В российской истории лучше игроков, чем он, не было.

      3
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      Рейтинг: +125

      Красногвардейчик > Spirit_78 1 час назад

      Да ладно....это питерская мантра

      3
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      Рейтинг: +137

      НикКин > Spirit_78 1 час назад

      Ты серьезно или прикалываешься ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Sancool > НикКин 1 час назад

      а ну ка, кто в истории современной России лучше Аршавина? мне прям интересно

      1
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      Рейтинг: +14740

      Fusballer > Sancool 1 час назад

      Дзюба!

      1
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      ...
      Рейтинг: +125

      Красногвардейчик > НикКин 1 час назад

      Ну он же из Питера)) сделай скидку на комплексы)

      2
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      Рейтинг: +137

      НикКин > Sancool 1 час назад

      Ответ прост их нет и не было и еще я думаю долго не будет игроков хотя бы уровня Тихонова Титова Лоськова Аленичев Карпин Мостовой

      1
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      Рейтинг: +176

      Dmitriy 71 > Sancool 1 час назад

      Если по регалиям, то Аленичев, а по игре их было много, тот же царь или Бесчастных или Лоськов или Цымбаларь. И перечислять можно долго.

      0
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      Рейтинг: +239

      Sancool > НикКин 56 минут назад

      да ну, все крутые, спору нет. Но Аршавина ты знатно занижаешь, скорей всего неприязнь к клубу, не знаю. Либо за карьерой плохо следил.

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      Рейтинг: +137

      НикКин > Sancool 51 минуту назад

      Я не хочу спорить и ругаться это просто мое мнение так же как и у вас каждый по своему смотрит на игру и игроков и их игру

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      Рейтинг: +4305

      sobaka120982 > НикКин 36 минут назад

      Субъективное мнение))) имеет место быть

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      Рейтинг: +1382

      zarsm 2 часа назад

      По факту

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      Рейтинг: +7245

      nik55 2 часа назад

      кто тебя еще похвалит если не сам себя

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      Рейтинг: +2001

      fakeid 2 часа назад

      что есть - то есть.

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