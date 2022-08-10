Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Первый тренер Миранчука: «У Гасперини старческий маразм. Он ломает Алексею психику»

    Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем футболиста.

    «Сага с уходом Миранчука из «Аталанты» надоела. Думаю, Алексей заслужил проявить себя. Тот случай, когда объективно нужно давать больше времени. Но Гасперини не даeт играть. Почему? Не знаю.

    Насколько я знаю, переход Алексея в «Торино» заблокировали – читал в прессе. Считаю, пришло время расставаться. У Гасперини старческий маразм. Он дeргает Миранчука, ломая человеку психику. Не понимаю, как так можно», – сказал Воронков.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    Агент подтвердил трансфер Миранчука в «Торино»
    Миранчук переходит из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды (Tuttomercatoweb) 2
    Агент Миранчука высказался о будущем футболиста в «Аталанте» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11