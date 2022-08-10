Первый тренер Миранчука: «У Гасперини старческий маразм. Он ломает Алексею психику»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем футболиста.

«Сага с уходом Миранчука из «Аталанты» надоела. Думаю, Алексей заслужил проявить себя. Тот случай, когда объективно нужно давать больше времени. Но Гасперини не даeт играть. Почему? Не знаю.

Насколько я знаю, переход Алексея в «Торино» заблокировали – читал в прессе. Считаю, пришло время расставаться. У Гасперини старческий маразм. Он дeргает Миранчука, ломая человеку психику. Не понимаю, как так можно», – сказал Воронков.