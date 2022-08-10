Терюшков рассказал о компенсации для Юрана за увольнение из «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о компенсации для бывшего главного тренера Сергея Юрана.
— Сообщалось, что «Химки» выплатят Юрану компенсацию в 35-40 миллионов рублей. Эти цифры имеют что-то общее с действительности?
— Нет, они не имеют ничего общего с действительностью. Финансовую составляющую не могу комментировать. Но компенсацию Юран получит, безусловно. Человек выполнил задачу, все прописано в контракте.
— Когда начали вести переговоры с Писаревым?
— Достаточно долгое время вели переговоры. Месяц-два? В этих границах.
— Почему не пригласили его перед сезоном, чтобы он подготовил команду?
— Не было договоренности с ним.
— Он раздумывал над предложением?
— Конечно.
— Получается, контактировали с ним еще перед началом сезона?
— И не только с ним.
- В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
- В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля.