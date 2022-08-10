Терюшков рассказал о компенсации для Юрана за увольнение из «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о компенсации для бывшего главного тренера Сергея Юрана.

— Сообщалось, что «Химки» выплатят Юрану компенсацию в 35-40 миллионов рублей. Эти цифры имеют что-то общее с действительности?

— Нет, они не имеют ничего общего с действительностью. Финансовую составляющую не могу комментировать. Но компенсацию Юран получит, безусловно. Человек выполнил задачу, все прописано в контракте.

— Когда начали вести переговоры с Писаревым?

— Достаточно долгое время вели переговоры. Месяц-два? В этих границах.

— Почему не пригласили его перед сезоном, чтобы он подготовил команду?

— Не было договоренности с ним.

— Он раздумывал над предложением?

— Конечно.

— Получается, контактировали с ним еще перед началом сезона?

— И не только с ним.