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    Терюшков рассказал о компенсации для Юрана за увольнение из «Химок»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о компенсации для бывшего главного тренера Сергея Юрана.

    — Сообщалось, что «Химки» выплатят Юрану компенсацию в 35-40 миллионов рублей. Эти цифры имеют что-то общее с действительности?

    — Нет, они не имеют ничего общего с действительностью. Финансовую составляющую не могу комментировать. Но компенсацию Юран получит, безусловно. Человек выполнил задачу, все прописано в контракте.

    — Когда начали вести переговоры с Писаревым?

    — Достаточно долгое время вели переговоры. Месяц-два? В этих границах.

    — Почему не пригласили его перед сезоном, чтобы он подготовил команду?

    — Не было договоренности с ним.

    — Он раздумывал над предложением?

    — Конечно.

    — Получается, контактировали с ним еще перед началом сезона?

    — И не только с ним.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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