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    Стало известно, почему «Торино» отказался от аренды Миранчука

    Появилась новая версия касательно сорвавшегося перехода полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

    «Гасперини не блокировал переход Алексея. «Аталанта» хотела гарантировано получить 14 миллионов евро за Миранчука после окончания аренды, но у «Торино» нет возможности столько платить за Алексея.

    Сейчас у клуба финансовые проблемы, поэтому они вышли из переговоров», – сообщил источник Sport24.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +667

      Suvorov51 52 минуты назад

      Давай назад в Россию, здесь все по другому и будешь играть в нормальном клубе, ну например в Спартаке, Локо тебе делать нечего, там совсем бардак

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      Рейтинг: +13810

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да Торино реально будет в заднице, раз Белотти даже ушел

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