Стало известно, почему «Торино» отказался от аренды Миранчука

Появилась новая версия касательно сорвавшегося перехода полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Гасперини не блокировал переход Алексея. «Аталанта» хотела гарантировано получить 14 миллионов евро за Миранчука после окончания аренды, но у «Торино» нет возможности столько платить за Алексея.

Сейчас у клуба финансовые проблемы, поэтому они вышли из переговоров», – сообщил источник Sport24.