Стало известно, почему «Торино» отказался от аренды Миранчука

Появилась новая версия касательно сорвавшегося перехода полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».
«Гасперини не блокировал переход Алексея. «Аталанта» хотела гарантировано получить 14 миллионов евро за Миранчука после окончания аренды, но у «Торино» нет возможности столько платить за Алексея.
Сейчас у клуба финансовые проблемы, поэтому они вышли из переговоров», – сообщил источник Sport24.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: Sport24