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    Уткин прокомментировал новость о возможном вхождении Вяльбе в совет директоров «Спартака»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на информацию, что в совет директоров «Спартака» может войти президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    «Вяльбе в совете директоров «Спартака» – странная идея. Никакого смысла, кроме гуманитарного, тут не просматривается.

    Представители лошадиных видов спорта стопроцентно не считают футболистов за спортсменов, потому что они – в их понимании – просто бездельники и не тренируются совсем, баловство одно; но при этом получают на порядки больше трудяг-циклистов всех дисциплин.

    Забавная инициатива, в общем», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ с ЦСКА после 4 туров.
    • В скором времени Леонид Федун может отойти от управления клубом.
    • Формированием нового совета директоров занимается «Лукойл».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23151

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Вася прав!

      0
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      Рейтинг: +1252

      jek718875 44 минуты назад

      Если будет ВЯЛЬБЕ будет и ГУБЕРНИЕВ

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