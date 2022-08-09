Уткин прокомментировал новость о возможном вхождении Вяльбе в совет директоров «Спартака»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на информацию, что в совет директоров «Спартака» может войти президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Вяльбе в совете директоров «Спартака» – странная идея. Никакого смысла, кроме гуманитарного, тут не просматривается.

Представители лошадиных видов спорта стопроцентно не считают футболистов за спортсменов, потому что они – в их понимании – просто бездельники и не тренируются совсем, баловство одно; но при этом получают на порядки больше трудяг-циклистов всех дисциплин.

Забавная инициатива, в общем», – написал Уткин в своем телеграм-канале.