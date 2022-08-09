Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»

Президент Федерации лыжных гонок Росси Елена Вяльбе может стать членом совета директоров «Спартака».

«Вяльбе с подачи «Лукойла» может войти в совет директоров «Спартака», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в телеграме.