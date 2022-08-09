Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»

Елену Вяльбе, скорее, введут в состав директоров для пиара, Лукойл является спонсором Федерации лыжных гонок России, она является болельщицей футбольного Спартака...
Президент Федерации лыжных гонок Росси Елена Вяльбе может стать членом совета директоров «Спартака».
«Вяльбе с подачи «Лукойла» может войти в совет директоров «Спартака», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в телеграме.
- «Лукойл» формирует совет директоров «Спартака».
- Раньше это делал лично владелец клуба Леонид Федун.