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    Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака»

    Президент Федерации лыжных гонок Росси Елена Вяльбе может стать членом совета директоров «Спартака».

    «Вяльбе с подачи «Лукойла» может войти в совет директоров «Спартака», – написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в телеграме.

    • «Лукойл» формирует совет директоров «Спартака».
    • Раньше это делал лично владелец клуба Леонид Федун.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24429

      JTherry 1 час назад

      Елену Вяльбе, скорее, введут в состав директоров для пиара, Лукойл является спонсором Федерации лыжных гонок России, она является болельщицей футбольного Спартака...

      2
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      Рейтинг: +94

      эд100 > JTherry 1 час назад

      спасибо за инфу, вот и логика

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      Рейтинг: +16659

      Cleaner 1 час назад

      Вяльбе и Зарема в одной команде??? Они же через месяц друг дружке в волосы вцепятся!

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      Рейтинг: +94

      эд100 > Cleaner 1 час назад

      не исключено, брат. интересный жеребёнок получится в этом союзе. уж точно станет веселее.

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      Рейтинг: +3045

      acor94 2 часа назад

      Может и Губерниева в помощь?) выдать Промесу лыжи и пусть вокруг стадиона по асфальту катается

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      Рейтинг: +94

      эд100 > acor94 1 час назад

      неплохая идея с Промесом и лыжами. А потом не снимая, отработка ударов по воротам. И для всей команды. Может тогда научатся стопроцентные мячи закатывать, а то как то в последние две игры им явно что то мешало. Палкой в жопу, и вперёд.

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      Рейтинг: +576

      чаппай 2 часа назад

      Вот только эту погань в Спартак не надо!!!

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      Рейтинг: +94

      эд100 > чаппай 1 час назад

      постыдись! она великая чемпионка, и просто женщина. странные конечно намерения. не уверен, что полезно мешать людей от разных видов спорта, но надо знать мотивы и причины, а у нас такой инфы нет, да и вряд ли правдивая будет. увидим поглядим.

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      Рейтинг: +576

      чаппай > эд100 1 час назад

      Как мало вы о ней знаете. Одно дело быстро на лыжах гонять, другое - быть порядочным человеком. Вот второе - это не про неё. Бесстыжая, глуповатая баба.

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      Рейтинг: +94

      эд100 > чаппай 59 минут назад

      Бесстыжий, глуповатый баб. Зато ты себя знаешь хорошо. Не приятно познакомиться!

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