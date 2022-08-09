«Лейпциг» купил Шешко у «Зальцбурга» за 24 миллиона. Переход состоится в 2023 году

«РБ Лейпциг» объявил о договоренности по трансферу нападающего «Зальцбурга» Беньямина Шешко.
Немецкий клуб заплатит за новичка 24 миллиона евро.
19-летний футболист проведет сезон-2022/23 в Австрии, после чего присоединится к «Лейпцигу», с которым заключит контракт до 2028 года.
- Рыночная стоимость словенца – 10 миллионов евро.
- Интерес к Шешко проявляли «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
- В составе «Зальцбурга» форвард забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 42 матчах.
Источник: сайт «Лейпцига»