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    Йоканович объяснил, почему назначил Фомина капитаном «Динамо» вместо Шунина

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, почему назначил полузащитника Даниила Фомина капитаном команды.

    — Одно из первых ваших решений — смена капитана. Почему Фомин, а не Шунин?

    — Антон Шунин много лет в «Динамо», давно был капитаном. Сейчас у нас новое поколение, новая команда, много молодых футболистов. И я предпочитаю, чтобы капитаном был полевой футболист.

    Я объяснил это Шунину, он всe понял, его статус в команде не поменялся. Так или иначе, у него большой опыт, с капитанской повязкой или без нее. Жду, что Антон будет одним из капитанов «Динамо».

    • Йоканович возглавил «Динамо» летом.
    • Команда идет на 4-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16659

      Cleaner 2 часа назад

      Какая разница, кто капитан в команде ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ без чемпионства???

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