Йоканович объяснил, почему назначил Фомина капитаном «Динамо» вместо Шунина

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович объяснил, почему назначил полузащитника Даниила Фомина капитаном команды.

— Одно из первых ваших решений — смена капитана. Почему Фомин, а не Шунин?

— Антон Шунин много лет в «Динамо», давно был капитаном. Сейчас у нас новое поколение, новая команда, много молодых футболистов. И я предпочитаю, чтобы капитаном был полевой футболист.

Я объяснил это Шунину, он всe понял, его статус в команде не поменялся. Так или иначе, у него большой опыт, с капитанской повязкой или без нее. Жду, что Антон будет одним из капитанов «Динамо».