Губерниев: «Локомотивом» руководят некомпетентные люди

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о «Локомотиве».

«Мне кажется, «Локомотивом» руководят некомпетентные люди. Это видно невооружeнным взглядом.

Я понятия не имею, кто мог бы встать у руля «Локомотива» и помочь им. Есть учредители команды, есть акционерное общество РЖД. Как они посчитают нужным, так и поступят. Они все сделают правильно, и «Локомотив» расцветeт», – сказал Губерниев.