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    Губерниев: «Локомотивом» руководят некомпетентные люди

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о «Локомотиве».

    «Мне кажется, «Локомотивом» руководят некомпетентные люди. Это видно невооружeнным взглядом.

    Я понятия не имею, кто мог бы встать у руля «Локомотива» и помочь им. Есть учредители команды, есть акционерное общество РЖД. Как они посчитают нужным, так и поступят. Они все сделают правильно, и «Локомотив» расцветeт», – сказал Губерниев.

    • «Локо» набрал 2 очка после 4-х туров – это худший результат клуба с 2006 года.
    • Спортивный директор «Локо» Томас Цорн в воскресенье обратился к болельщикам.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16659

      Cleaner 2 часа назад

      Губерниев - телевизионная истеричка.

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      Рейтинг: +9383

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Губер редкостный Муд@к !
      У , Локо - самая современная система ! Всё Отлично , у них будет !
      Всё говн@ сейчас повылазило , против Локо !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3045

      acor94 3 часа назад

      На матч тв работает некомпетентный губошлёп

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