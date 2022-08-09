Губерниев: «Локомотивом» руководят некомпетентные люди

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о «Локомотиве».
«Мне кажется, «Локомотивом» руководят некомпетентные люди. Это видно невооружeнным взглядом.
Я понятия не имею, кто мог бы встать у руля «Локомотива» и помочь им. Есть учредители команды, есть акционерное общество РЖД. Как они посчитают нужным, так и поступят. Они все сделают правильно, и «Локомотив» расцветeт», – сказал Губерниев.
- «Локо» набрал 2 очка после 4-х туров – это худший результат клуба с 2006 года.
- Спортивный директор «Локо» Томас Цорн в воскресенье обратился к болельщикам.
Источник: Metaratings