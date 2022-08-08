Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Депутат Госдумы раскритиковал Аршавина за слова об отмене Fan ID через «Прямую линию» с Путиным

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев вновь прокомментировал слова экс-игрока «Зенита» Андрею Аршавину о том, что только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос об отмене Fan ID.

    «У каждого из граждан РФ есть суверенное право обращаться к любому из руководителей России, включая президента. Если Аршавин хочет поговорить с президентом на какую-то тему, то это его личное право.

    Андрей известный футболист, эксперт и ведущий – человек, который не по наслышке знает, что такое футбол, поэтому его мнение важно и нужно. Важно, чтобы это было не голословное заявление, а чтобы такие высказывания известных экспертов подкреплялись фактами и аргументами.

    Мне интересно, куда Аршавин стучал? С министром спорта он не разговаривал, с Госдумой и Дюковым тоже. Это популистское высказывание, несмотря на большой вес Андрея в российском и мировом футболе.

    Никуда он даже не пытался обратиться. Не хочу обидеть Аршавина, но можно говорить все что угодно, но важно дела делать», – сказал Свищев.

    • Система Fan ID начала работать этим летом.
    • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    Новости по теме
    В Госдуме прокомментировали слова Аршавина о том, что Fan ID можно отменить только через «Прямую линию» с Путиным 2
    Аршавин: «Fan ID работает против футбола. Только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос» 14
    Аршавин: «Что делать Шалимову? Возвращаться на «Матч ТВ» 6
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:39
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11