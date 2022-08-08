Депутат Госдумы раскритиковал Аршавина за слова об отмене Fan ID через «Прямую линию» с Путиным

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев вновь прокомментировал слова экс-игрока «Зенита» Андрею Аршавину о том, что только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос об отмене Fan ID.

«У каждого из граждан РФ есть суверенное право обращаться к любому из руководителей России, включая президента. Если Аршавин хочет поговорить с президентом на какую-то тему, то это его личное право.

Андрей известный футболист, эксперт и ведущий – человек, который не по наслышке знает, что такое футбол, поэтому его мнение важно и нужно. Важно, чтобы это было не голословное заявление, а чтобы такие высказывания известных экспертов подкреплялись фактами и аргументами.

Мне интересно, куда Аршавин стучал? С министром спорта он не разговаривал, с Госдумой и Дюковым тоже. Это популистское высказывание, несмотря на большой вес Андрея в российском и мировом футболе.

Никуда он даже не пытался обратиться. Не хочу обидеть Аршавина, но можно говорить все что угодно, но важно дела делать», – сказал Свищев.