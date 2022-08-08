Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Николсон останется в «Спартаке»: «Он хочет стать чемпионом России»

Николсон останется в «Спартаке»: «Он хочет стать чемпионом России»

8 августа 2022, 17:22
7

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что ямаец останется в московском клубе.

«Шамар всегда счастлив играть за «Спартак» и всегда будет счастлив. Цель на сезон? Как я говорил уже после Кубка России, он хочется взять чемпионство вместе со «Спартаком»!» — сказал Портега.

  • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
  • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
  • Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Все трансферы РПЛ лета-2022: «Локо» продал Бека-Бека в «Ниццу», ЦСКА взял игрока «Партизана»

Еще по теме:
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень» 2
В «МЛ Витебск» оценили экс-спартаковца Шамара двумя прилагательными
Экс-спартаковец Шамар поделился впечатлениями от белорусского клуба
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1659969761
"Народ ел уху от счастья" (с)
Ответить
R_a_i_n
1659970055
Ему больше игрового времени надо. Он наколотит свою 10-ку за сезон, плюс ассисты.
Ответить
Юрэс
1659975973
До ПОСИНЕНИЯ ШТОЛИ!?!?!?!?!?!??!ХА
Ответить
neim
1659976021
Первое же поражение немного охладит горячие спартаковские головы. Второе, заставит чуть уменьшить громкость повизгивания. Третье, приведет к необходимости задуматься о правильности последних реформ в клубе. Ну и наконец , четвертое вызовет сильные сомнения о правильности выбора нынешнего тренера команды.
Ответить
jek718875
1659981520
Я тоже хочу что-бы Спартак взял РПЛ,но нужно об этом говорить после 20 тура
Ответить
alefreddy
1659982944
мечтать не вредно
Ответить
zigbert
1659983343
Для этого надо много работать Шамар. Многие сейчас отдают чемпионство Зениту но даже Урал не потерял еще шансы на этот титул.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
1
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
4
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
23
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
10
Все новости
Все новости
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
3
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
23
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
10
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
12
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
24
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
9
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
10
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
4
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+