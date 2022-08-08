Николсон останется в «Спартаке»: «Он хочет стать чемпионом России»

Первое же поражение немного охладит горячие спартаковские головы.
Второе, заставит чуть уменьшить громкость повизгивания.
Третье, приведет к необходимости задуматься о правильности последних реформ в клубе.
Ну и наконец , четвертое вызовет сильные сомнения о правильности выбора нынешнего тренера команды.
Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что ямаец останется в московском клубе.
«Шамар всегда счастлив играть за «Спартак» и всегда будет счастлив. Цель на сезон? Как я говорил уже после Кубка России, он хочется взять чемпионство вместе со «Спартаком»!» — сказал Портега.
- Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
- Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
- Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
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