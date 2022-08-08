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    Николсон останется в «Спартаке»: «Он хочет стать чемпионом России»

    Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что ямаец останется в московском клубе.

    «Шамар всегда счастлив играть за «Спартак» и всегда будет счастлив. Цель на сезон? Как я говорил уже после Кубка России, он хочется взять чемпионство вместе со «Спартаком»!» — сказал Портега.

    • Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».
    • Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.
    • Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4881

      neim 54 секунды назад

      Первое же поражение немного охладит горячие спартаковские головы.
      Второе, заставит чуть уменьшить громкость повизгивания.
      Третье, приведет к необходимости задуматься о правильности последних реформ в клубе.
      Ну и наконец , четвертое вызовет сильные сомнения о правильности выбора нынешнего тренера команды.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +910

      Юрэс 1 минуту назад

      До ПОСИНЕНИЯ ШТОЛИ!?!?!?!?!?!??!ХА

      0
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      Рейтинг: +567

      Zenit40k 38 минут назад

      Опять Спартак кричит про чемпионство ,чемпионат только начался ,это просто смешно

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      Рейтинг: +15649

      Barmaleushka 1 час назад

      Отпустите уже нанайца домой !

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      Рейтинг: +9006

      R_a_i_n 1 час назад

      Ему больше игрового времени надо. Он наколотит свою 10-ку за сезон, плюс ассисты.

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      Рейтинг: +19585

      derrik2000 1 час назад

      "Народ ел уху от счастья" (с)

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