Николсон останется в «Спартаке»: «Он хочет стать чемпионом России»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, заявил, что ямаец останется в московском клубе.

«Шамар всегда счастлив играть за «Спартак» и всегда будет счастлив. Цель на сезон? Как я говорил уже после Кубка России, он хочется взять чемпионство вместе со «Спартаком»!» — сказал Портега.

Николсон зимой перешел в «Спартак» из «Шарлеруа».

Московский клуб заплатил за него 8 миллионов евро.

Ямаец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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