«Зенит» получил Fan ID

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что все игроки и тренерский штаб «Зенита» оформили паспорт болельщика.

«Все, кому положено в клубе: игроки, тренеры, врачи и администрация оформили Fan ID без каких-либо стоящих упоминаний трудностей или затруднений», — сказал Медведев.