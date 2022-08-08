«Зенит» получил Fan ID

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что все игроки и тренерский штаб «Зенита» оформили паспорт болельщика.
«Все, кому положено в клубе: игроки, тренеры, врачи и администрация оформили Fan ID без каких-либо стоящих упоминаний трудностей или затруднений», — сказал Медведев.
- Система Fan ID начала работать этим летом.
- Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»