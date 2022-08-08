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    «Зенит» получил Fan ID

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что все игроки и тренерский штаб «Зенита» оформили паспорт болельщика.

    «Все, кому положено в клубе: игроки, тренеры, врачи и администрация оформили Fan ID без каких-либо стоящих упоминаний трудностей или затруднений», — сказал Медведев.

    • Система Fan ID начала работать этим летом.
    • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9381

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Так , пусть , этот Медведев и болельщикам помогает оформить. Иначе нахр@н . он нужен . этот Медведев !

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      Рейтинг: +5850

      Давид59 > САДЫЧОК 19 минут назад

      Нахрен сдались ему болельщики.

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