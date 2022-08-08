В Госдуме прокомментировали слова Аршавина о том, что Fan ID можно отменить только через «Прямую линию» с Путиным

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ответил экс-игроку «Зенита» Андрею Аршавину, который заявил, что только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос об отмене Fan ID.

«Низкая посещаемость – не аргумент. Мы объявили две недели назад, что во второй половине сентября собираем футбольную общественность, где будут представители РФС, клубов, болельщиков, СМИ, Минспорта и Минцифры. Вся индустрия футбола будет приглашена для того, чтобы быть услышанными, чтобы понять, насколько эффективно внедрение закона о паспорте болельщика.

Сейчас господин Аршавин просто кинул клич, для того чтобы его услышали, увидели. Нужно опираться на достоверные факты.

Сейчас через комитет мы запросили справки у РФС, у Минспорта. Запросили данные посещаемости прошлых сезонов, чтобы понять, насколько упал или повысился этот показатель. Запросили количество отказов и причины отказов для того, чтобы понять, насколько эффективно используется процедура.

В конце сентября все эти вопросы будут обсуждаться. Мы приглашаем Аршавина на встречу. Со всем его опытом и авторитетом он сможет заявить, эффективно или нет был внедрeн закон.

Сейчас чемпионат только начался. Много людей в отпусках. Мы не сможем собрать всех специалистов для того, чтобы эффективно обсудить работу системы или принимать какие-то решения», – сказал Свищев.