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    В Госдуме прокомментировали слова Аршавина о том, что Fan ID можно отменить только через «Прямую линию» с Путиным

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ответил экс-игроку «Зенита» Андрею Аршавину, который заявил, что только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос об отмене Fan ID.

    «Низкая посещаемость – не аргумент. Мы объявили две недели назад, что во второй половине сентября собираем футбольную общественность, где будут представители РФС, клубов, болельщиков, СМИ, Минспорта и Минцифры. Вся индустрия футбола будет приглашена для того, чтобы быть услышанными, чтобы понять, насколько эффективно внедрение закона о паспорте болельщика.

    Сейчас господин Аршавин просто кинул клич, для того чтобы его услышали, увидели. Нужно опираться на достоверные факты.

    Сейчас через комитет мы запросили справки у РФС, у Минспорта. Запросили данные посещаемости прошлых сезонов, чтобы понять, насколько упал или повысился этот показатель. Запросили количество отказов и причины отказов для того, чтобы понять, насколько эффективно используется процедура.

    В конце сентября все эти вопросы будут обсуждаться. Мы приглашаем Аршавина на встречу. Со всем его опытом и авторитетом он сможет заявить, эффективно или нет был внедрeн закон.

    Сейчас чемпионат только начался. Много людей в отпусках. Мы не сможем собрать всех специалистов для того, чтобы эффективно обсудить работу системы или принимать какие-то решения», – сказал Свищев.

    • Система Fan ID начала работать этим летом.
    • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: Legalbet

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