Орлов объяснил, почему «Зениту» стоит опасаться ЦСКА

Журналист Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

«ЦСКА набрал много очков, с результативностью тоже все в порядке. При этом команда все‑таки находится в стадии становления, до конца игра еще не поставлена. Видно, что армейцы набирают форму, хотя Федотов только в начале пути.

В прошлом сезоне этот тренер взял в матчах с «Зенитом» четыре очка – он хорошо изучил манеру игры команды Семака и знает, как ей противостоять. «Зениту» стоит опасаться ЦСКА.

К армейцам присоединились сразу несколько новичков, но среди них нет центральных защитников. На мой взгляд, эта позиция нуждается в усилении – по‑прежнему в центре обороны играет Зайнутдинов, для которого эта роль в новинку.

ЦСКА только предстоит выстроить оборону, в атаке же команда смотрится неплохо. Карраскаль и Медина хорошо вписались, видно, что с партнерами они нашли взаимопонимание.

О чемпионской гонке и ее участниках сейчас говорить рано, всего четыре тура прошло. Давайте не будем забегать вперед. На старте по игре выделяется тройка «Спартак», ЦСКА, «Зенит», но это не значит, что именно эти команды будут вести борьбу за золото.

Футбол в начале сезона у команд привлекательный, но все равно еще сыроватый. Пока «Спартак» и ЦСКА впереди «Зенита», понятно, что это воодушевляет болельщиков.

«Зенит» дважды потерял очки, но ничьи на выезде – неплохой результат. Кто‑то уже говорит, что у «Зенита» начнется паника, но никакой паники нет. Команда четыре раза подряд стала чемпионом, это самая спокойная и стабильная команда», – сказал Орлов.