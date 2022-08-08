Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Орлов объяснил, почему «Зениту» стоит опасаться ЦСКА

    Журналист Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

    «ЦСКА набрал много очков, с результативностью тоже все в порядке. При этом команда все‑таки находится в стадии становления, до конца игра еще не поставлена. Видно, что армейцы набирают форму, хотя Федотов только в начале пути.

    В прошлом сезоне этот тренер взял в матчах с «Зенитом» четыре очка – он хорошо изучил манеру игры команды Семака и знает, как ей противостоять. «Зениту» стоит опасаться ЦСКА.

    К армейцам присоединились сразу несколько новичков, но среди них нет центральных защитников. На мой взгляд, эта позиция нуждается в усилении – по‑прежнему в центре обороны играет Зайнутдинов, для которого эта роль в новинку.

    ЦСКА только предстоит выстроить оборону, в атаке же команда смотрится неплохо. Карраскаль и Медина хорошо вписались, видно, что с партнерами они нашли взаимопонимание.

    О чемпионской гонке и ее участниках сейчас говорить рано, всего четыре тура прошло. Давайте не будем забегать вперед. На старте по игре выделяется тройка «Спартак», ЦСКА, «Зенит», но это не значит, что именно эти команды будут вести борьбу за золото.

    Футбол в начале сезона у команд привлекательный, но все равно еще сыроватый. Пока «Спартак» и ЦСКА впереди «Зенита», понятно, что это воодушевляет болельщиков.

    «Зенит» дважды потерял очки, но ничьи на выезде – неплохой результат. Кто‑то уже говорит, что у «Зенита» начнется паника, но никакой паники нет. Команда четыре раза подряд стала чемпионом, это самая спокойная и стабильная команда», – сказал Орлов.

    • «Зенит» примет ЦСКА в субботу, 13 августа.
    • Начало матча – в 17:00 мск.
    • Петербуржцы с 8 очками идут на 6-м месте в РПЛ, москвичи – 2-е с 10 баллами.

    Новости по теме
    Орлов: «Уровень Черышева не соответствует «Зениту» 10
    Орлов: «В игре «Спартака» виден прогресс. Не мешайте Абаскалю» 11
    Орлов: «Соболева должны были выгнать с поля. Чего ж ты делаешь, товарищ?» 31
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:40
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2416

      ALEX ML 50 минут назад

      Это газпром стал чемпионом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11195

      Алексей З 1 час назад

      Очередное бла-бла-бла от " подковёрного" спеца.
      Скажи короче.
      На сегодняшний день ЦСКА показывает самый лучший футбол в РПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Аден 1 час назад

      гендос не очкуй, циска сейчас не так богат как бЗденитец, что бы перебить его пожертвования адмресурсу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2272

      СвинкаСправедливости 2 часа назад

      Если Зенит потеряет очки с ЦСКА, то на следующий день Спартаку играть не дадут. Вот, в чём я уверен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10486

      alp 3 часа назад

      задел на будущее. если Зенит проиграет или сыграет в ничью, гсо будет на всех радио самодвольно вещать " я об этом говорил" , "я предупреждал".. молодец, чо..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3962

      ААМ 3 часа назад

      Посмотрим насколько сбудется прогноз Орлова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4368

      mopecekca 3 часа назад

      сам придумал - сам ответил...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11