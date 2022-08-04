Уткин оценил идею о платном обращении в ЭСК РФС

Журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на информацию, что обращения клубов в экспертно-судейскую комиссию РФС могут стать платными.

«Пишут, что следовало бы клубам платить за то, что экспертная комиссия (ЭСК) рассматривает их апелляции.

Подал апелляцию – за каждую плати. Прав – деньги вернут. Неправ – заплатил тем самым. Чушь это. Чем больше случаев рассматривает комиссия, тем лучше. Это способствует разъяснению правил и их применения.

Никакой иной задачи у ЭСК нет. Комиссия совершенно не перерабатывает. Тут не за что платить, это вполне естественное право – получить разъяснения», – написал Уткин в своем телеграм-канале.