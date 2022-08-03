«Челси» заинтересован в Депае

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в АПЛ. В игроке заинтересован «Челси».

По информации журналиста Фабрицио Романо, голландец покинет «Барсу», если найдет подходящий вариант продолжения карьеры. 28-летнего форварда устроит переход только в топ-клуб.