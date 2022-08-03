«Челси» заинтересован в Депае

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в АПЛ. В игроке заинтересован «Челси».
По информации журналиста Фабрицио Романо, голландец покинет «Барсу», если найдет подходящий вариант продолжения карьеры. 28-летнего форварда устроит переход только в топ-клуб.
- Ранее главный тренер «Барсы» Хави предупредил голландца, что тот рискует провести весь сезон в запасе.
- Рыночная стоимость Депая – 35 миллионов евро.
- В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 37 матчах.
Источник: твиттер Absolute Chelsea