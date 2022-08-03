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    Спортивный директор «Аталанты» высказался о будущем Миранчука

    Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико высказался о будущем полузащитника Алексея Миранчука в клубе из Бергамо.

    Ранее гендиректор клуба Лука Перкасси сообщил, что главный тренер Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход россиянина в «Торино».

    «Возможен ли уход Миранчука в летнее трансферное окно? Мы примем решение по игроку позже», — сказал Д’Амико.

    • За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
    • «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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