Спортивный директор «Аталанты» высказался о будущем Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико высказался о будущем полузащитника Алексея Миранчука в клубе из Бергамо.
Ранее гендиректор клуба Лука Перкасси сообщил, что главный тренер Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход россиянина в «Торино».
«Возможен ли уход Миранчука в летнее трансферное окно? Мы примем решение по игроку позже», — сказал Д’Амико.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»