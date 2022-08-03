Спортивный директор «Аталанты» высказался о будущем Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико высказался о будущем полузащитника Алексея Миранчука в клубе из Бергамо.

Ранее гендиректор клуба Лука Перкасси сообщил, что главный тренер Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход россиянина в «Торино».

«Возможен ли уход Миранчука в летнее трансферное окно? Мы примем решение по игроку позже», — сказал Д’Амико.