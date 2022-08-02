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    Семин рассказал, как изменилась игра «Спартака» с приходом Абаскаля

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о футболе «Спартака» при новом главном тренере Гильермо Абаскале.

    «Изменился ли «Спартак» при новом тренере? Делать глобальные выводы рано, прошло всего три тура. Но что уже понятно — «Спартак» стал играть в более атакующий и зрелищный футбол. Схема изменилась на более атакующую, команда теперь играет в четыре защитника, а не в пять. Это не может не радовать.

    Сейчас «Спартак» много играет в атаке, создает большое количество моментов и, что самое главное, реализует их. На старте чемпионата красно-белые выглядят лучше, чем в прошлом сезоне», — сказал Семин.

    • Абаскаль возглавил команду летом.
    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Следующий матч – 6 августа против «Урала».

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    Источник: «РБ Спорт»

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