Семин рассказал, как изменилась игра «Спартака» с приходом Абаскаля

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о футболе «Спартака» при новом главном тренере Гильермо Абаскале.

«Изменился ли «Спартак» при новом тренере? Делать глобальные выводы рано, прошло всего три тура. Но что уже понятно — «Спартак» стал играть в более атакующий и зрелищный футбол. Схема изменилась на более атакующую, команда теперь играет в четыре защитника, а не в пять. Это не может не радовать.

Сейчас «Спартак» много играет в атаке, создает большое количество моментов и, что самое главное, реализует их. На старте чемпионата красно-белые выглядят лучше, чем в прошлом сезоне», — сказал Семин.