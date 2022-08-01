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    Стало известно, почему Федун хочет продать стадион «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун хочет продать «Открытие Банк Арену», чтобы сохранить нынешние позиции в клубе.

    «В настоящее время проводится аудит «Открытие Банк Арены» по поводу ее возможной покупки структурами «Лукойла». После его окончания стороны окончательно сформулируют свои запросы по цене.

    При этом не факт, что сделка вообще состоится – вилка в желании высшего менеджмента «Спартака» и нефтяной компании способна оказаться критичной. Пока «Лукойл» намеревается потратить на приобретение стадиона не более 6 миллиардов рублей, акционер «Спартака» рассчитывает на 9-10.

    Переход «Открытие Банк Арены» в стороннее владение призван в том числе помочь Леониду Федуну сохранить свои нынешние позиции в клубе.

    Во-первых, владелец получит дополнительные средства, во-вторых, избавится от расходов на содержание спортсооружения (около 300 миллионов рублей в год) и на внедрение на нем системы Fan ID (около 250 миллионов рублей единовременно)», – сообщает «СЭ».

    • «Открытие Банк Арена» была открыта в 2014 году.
    • Это 2-й по вместимости стадион Москвы после «Лужников».
    • Федун сообщал, что на строительство арены было потрачено 14,5 миллиардов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +25967

      slavutiq70 5 минут назад

      Началась возня в ЛУКОЙЛЕ . походу что то испортилось в отношениях Федуна и Алекперова.

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      Рейтинг: +116

      Теркчанин 12 минут назад

      какой он хитрый,сразу трех зайцев хочет убить:)

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