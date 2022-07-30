Аршавин похвалил «Локомотив» за матч с «Зенитом». Команда уступила 0:5

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Локомотив» не заслужил разгромного поражения в матче с клубом из Петербурга в 3-м туре РПЛ.

«Позитивно оцениваю то, как сегодня сыграл «Локомотив». У них было понимание, что делать в атаке и в обороне.

Просто во втором тайме стал сказываться класс «Зенита», игрокам железнодорожников стало труднее, они устали. Ну, а «Зенит» вцепился мертвой хваткой и до конца довел счет.

На мой взгляд, «Локомотив» сегодня не заслуживал 0:5, – сказал Аршавин.

Дубль у «Зенита» оформил Иван Сергеев.

«Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

У «Локомотива» после 3 туров 2 очка.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол