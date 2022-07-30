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    Аршавин похвалил «Локомотив» за матч с «Зенитом». Команда уступила 0:5

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Локомотив» не заслужил разгромного поражения в матче с клубом из Петербурга в 3-м туре РПЛ.

    «Позитивно оцениваю то, как сегодня сыграл «Локомотив». У них было понимание, что делать в атаке и в обороне.

    Просто во втором тайме стал сказываться класс «Зенита», игрокам железнодорожников стало труднее, они устали. Ну, а «Зенит» вцепился мертвой хваткой и до конца довел счет.

    На мой взгляд, «Локомотив» сегодня не заслуживал 0:5, – сказал Аршавин.

    • Дубль у «Зенита» оформил Иван Сергеев.
    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
    • У «Локомотива» после 3 туров 2 очка.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.07.2022 23:55
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