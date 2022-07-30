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    Семин дал совет Дзюбе

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что форвард Артем Дзюба остается без команды после ухода из «Зенита».

    – Можете дать какой-то совет Дзюбе, который пока так и не нашел команду?

    – Здесь рецепт, считаю, один. Ему надо начинать играть как можно скорее. Не нужно сидеть и ждать.

    Пора принимать решение, чтобы не потерять свои качества. Можно ведь и не дождаться самой сильной команды.

    – А пригодился бы Дзюба «Локомотиву»?

    – В клубе есть свои руководители, они сами примут решения. Мои советы здесь неуместны.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2062

      kvm 19 минут назад

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