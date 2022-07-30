Семин дал совет Дзюбе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что форвард Артем Дзюба остается без команды после ухода из «Зенита».
– Можете дать какой-то совет Дзюбе, который пока так и не нашел команду?
– Здесь рецепт, считаю, один. Ему надо начинать играть как можно скорее. Не нужно сидеть и ждать.
Пора принимать решение, чтобы не потерять свои качества. Можно ведь и не дождаться самой сильной команды.
– А пригодился бы Дзюба «Локомотиву»?
– В клубе есть свои руководители, они сами примут решения. Мои советы здесь неуместны.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».
Источник: «Спорт-Экспресс»