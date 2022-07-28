Пименов стал консультантом медийного клуба, который может возглавить Мостовой

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов стал помощником-консультантом медийной команды «Катюша».

«Я назначен не тренером, а помощником-консультантом клуба. Я недолго думал над предложением, так как у меня уже был подобный опыт с медийным футболом.

Вместе с командой «Рома» выигрывал первый Кубок МКС (Московский кубок селебрити – прим. «Бомбардира»). Так что я в курсе событий», – сказал Пименов.