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  • Пименов стал консультантом медийного клуба, который может возглавить Мостовой

Пименов стал консультантом медийного клуба, который может возглавить Мостовой

28 июля 2022, 15:51

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов стал помощником-консультантом медийной команды «Катюша».

«Я назначен не тренером, а помощником-консультантом клуба. Я недолго думал над предложением, так как у меня уже был подобный опыт с медийным футболом.

Вместе с командой «Рома» выигрывал первый Кубок МКС (Московский кубок селебрити – прим. «Бомбардира»). Так что я в курсе событий», – сказал Пименов.

  • Сообщалось, что главным тренером «Катюши» станет экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Медиафутбол Пименов Руслан Мостовой Александр
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