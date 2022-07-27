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    Жирков может вернуться в руководство «Спартака». При нем команда брала РПЛ

    «Лукойл» думает над изменениями в структуре управления «Спартаком». В частности, прорабатывается вариант возвращения в клуб на одну из должностей Александра Жиркова.

    Жирков был заместителем председателя совета директоров клуба в 2013-2017 годах, при нем клуб выиграл РПЛ.

    Функционер готов рассматривать вариант возвращения в «Спартак» только при условии самостоятельности в принятии решений.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • После 2017 года «Спартак» РПЛ не выигрывал.
    • С 2017 года Жирков в футболе не работает.

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    Источник: Metaratings

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