Жирков может вернуться в руководство «Спартака». При нем команда брала РПЛ

«Лукойл» думает над изменениями в структуре управления «Спартаком». В частности, прорабатывается вариант возвращения в клуб на одну из должностей Александра Жиркова.
Жирков был заместителем председателя совета директоров клуба в 2013-2017 годах, при нем клуб выиграл РПЛ.
Функционер готов рассматривать вариант возвращения в «Спартак» только при условии самостоятельности в принятии решений.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- После 2017 года «Спартак» РПЛ не выигрывал.
- С 2017 года Жирков в футболе не работает.
Источник: Metaratings