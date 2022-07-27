Жирков может вернуться в руководство «Спартака». При нем команда брала РПЛ

«Лукойл» думает над изменениями в структуре управления «Спартаком». В частности, прорабатывается вариант возвращения в клуб на одну из должностей Александра Жиркова.

Жирков был заместителем председателя совета директоров клуба в 2013-2017 годах, при нем клуб выиграл РПЛ.

Функционер готов рассматривать вариант возвращения в «Спартак» только при условии самостоятельности в принятии решений.