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  • Жирков может вернуться в руководство «Спартака». При нем команда брала РПЛ

Жирков может вернуться в руководство «Спартака». При нем команда брала РПЛ

27 июля 2022, 14:44
4

«Лукойл» думает над изменениями в структуре управления «Спартаком». В частности, прорабатывается вариант возвращения в клуб на одну из должностей Александра Жиркова.

Жирков был заместителем председателя совета директоров клуба в 2013-2017 годах, при нем клуб выиграл РПЛ.

Функционер готов рассматривать вариант возвращения в «Спартак» только при условии самостоятельности в принятии решений.

  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • После 2017 года «Спартак» РПЛ не выигрывал.
  • С 2017 года Жирков в футболе не работает.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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Sylpheed
1658925550
Не врите, Спартак идет 3-м, согласно разнице забитых/пропущенных мячей.
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zigbert
1658947689
Может и вернуть его на удачу.
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