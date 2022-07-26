«Вижу в нем большого руководителя. К нему надо прислушиваться». Григорян – об Аршавине

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян призвал прислушиваться к заместителю генерального директора «Зенита» Андрею Аршавину.

«Даже Аршавин говорит, что можно отказаться от легионеров. Знаете, я познакомился с ним не так давно. Понял, какой это глубокий, умный человек. Не только неординарный игрок, но и личность. У него, безусловно, есть менеджерский потенциал в футболе.

Я хотел бы, чтобы он большим руководителем. Аршавину небезразличен наш футбол, к его мнению надо прислушиваться», – сказал Григорян.