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    «Вижу в нем большого руководителя. К нему надо прислушиваться». Григорян – об Аршавине

    Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян призвал прислушиваться к заместителю генерального директора «Зенита» Андрею Аршавину.

    «Даже Аршавин говорит, что можно отказаться от легионеров. Знаете, я познакомился с ним не так давно. Понял, какой это глубокий, умный человек. Не только неординарный игрок, но и личность. У него, безусловно, есть менеджерский потенциал в футболе.

    Я хотел бы, чтобы он большим руководителем. Аршавину небезразличен наш футбол, к его мнению надо прислушиваться», – сказал Григорян.

    • Аршавин – бронзовый призер Евро-2008.
    • В Европе он выступал за «Арсенал».
    • Помимо работы в «Зените» Аршавин выступает на «Матч ТВ» в качестве эксперта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии5
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      Рейтинг: +16673

      житель СПб 6 минут назад

      Любопытно. Но как часто здесь - заголовок не соответствует тексту. В тексте то, что он хорошо разбирается в футболе - это факт. И второе - что Захарян хочет, чтобы Шава стал большим руководителем. Так ли это, хочет ли этого сам Андрей - большой вопрос. Все остальное - додумки болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +123

      RedMaksim97 10 минут назад

      Он полный ноль. Не вижу в нём потенциал руководителя в футболе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11119

      Алексей З 30 минут назад

      Ценно то , что Аршавин , получая зп в Газпроме , говорит об отказе от легионеров. К Миллеру на ковёр и язык в попу.

      2
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      Рейтинг: +4471

      Беспонтий 34 минуты назад

      руководитель будет никакой
      спесь лень и внутреннее превосходство надо всеми
      ноль гибкости упёртое сознание
      но как аналитик и мозговой центр с его природным чутьём и
      устоявшимся чувством собственной неординарности сможет стать величайшим тренером
      правда это будет как всегда
      со вспышками побед и паузами на скандалы

      3
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      Рейтинг: +69220

      insider_retro > Беспонтий 2 секунды назад

      Трудно с Вами не согласится...
      Подать себя публике - это не признак управленца серьёзного уровня...

      0
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