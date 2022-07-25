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    Кварацхелия рассказал, что общается со Спаллетти на русском и английском языке

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как общается с главным тренером клуба Лучано Спаллетти.

    «Лига чемпионов — это моя первая футбольная мечта, она у меня практически с тех пор, как я начал играть, я мечтал о матчах в таком престижном турнире. Более того, в Неаполе атмосфера еще более захватывающая, и мне не терпится выйти на поле в матчах Лиги чемпионов.

    Спаллетти? Он показал себя отличным учителем. Он учит меня чему-то новому каждый день, и приятно видеть, что он делает это со всеми. Лучано делает все возможное, чтобы идеально донести до игроков свои идеи.

    Он говорит мне на русском несколько слов, но потом мы всегда переходим на английский, чтобы лучше выразить свои мысли», — цитирует Кварацхелию Il Mattino.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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