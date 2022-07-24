«МЮ» готов отдать Роналду в аренду, но при одном условии

«Манчестер Юнайтед» уже допускает, что нападающий Криштиану Роналду летом покинет клуб. Англичане готовы отпустить португальца в аренду.
Для этого манчестерцы хотят, чтобы Роналду продлил контракт до 2024 года. Сейчас он действует до 2023 года.
Таким образом, «МЮ» рассчитывает, что сейчас Роналду уйдет на сезон в клуб-участник Лиги чемпионов, а через год вернется и будет выступать в главном еврокубке уже с манчестерской командой.
- Роналду может уйти в «Атлетико».
- Португалец забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
Источник: Mirror