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    «МЮ» готов отдать Роналду в аренду, но при одном условии

    «Манчестер Юнайтед» уже допускает, что нападающий Криштиану Роналду летом покинет клуб. Англичане готовы отпустить португальца в аренду.

    Для этого манчестерцы хотят, чтобы Роналду продлил контракт до 2024 года. Сейчас он действует до 2023 года.

    Таким образом, «МЮ» рассчитывает, что сейчас Роналду уйдет на сезон в клуб-участник Лиги чемпионов, а через год вернется и будет выступать в главном еврокубке уже с манчестерской командой.

    • Роналду может уйти в «Атлетико».
    • Португалец забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.

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    Источник: Mirror

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