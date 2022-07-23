Роналду согласился перейти в «Атлетико»

ностальгия по мадриду, не более. манчестер и турин по сравнению с мадридом, это колхоз.
Трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико» становится все ближе.
Известно, что португалец есть в шорт-листе мадридцев. В то же время игрок согласен перейти в «Атлетико», несмотря на то что девять лет выступал за «Реал».
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.