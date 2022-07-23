Роналду согласился перейти в «Атлетико»

Трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико» становится все ближе.

Известно, что португалец есть в шорт-листе мадридцев. В то же время игрок согласен перейти в «Атлетико», несмотря на то что девять лет выступал за «Реал».