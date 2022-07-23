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    Роналду согласился перейти в «Атлетико»

    Трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико» становится все ближе.

    Известно, что португалец есть в шорт-листе мадридцев. В то же время игрок согласен перейти в «Атлетико», несмотря на то что девять лет выступал за «Реал».

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: Daily Mail

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    23.07.2022 22:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      боря крым 36 минут назад

      ностальгия по мадриду, не более. манчестер и турин по сравнению с мадридом, это колхоз.

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      Рейтинг: +23035

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Дуэт Симеоне - Роналду будет напрягать Примеру.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1875

      Bozigit 1 час назад

      Привет Флорентино Пересу)

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