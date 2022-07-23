«Атлетико» допускает покупку Роналду

болельщики атлетико сделают все возможное и невозможное чтобы этого не произошло
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Атлетико».
У мадридцев есть шорт-лист форвардов на случай ухода Альваро Мораты. В нем есть фамилия Роналду, пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Матте Моретто.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
- Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.