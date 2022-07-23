«Атлетико» допускает покупку Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Атлетико».

У мадридцев есть шорт-лист форвардов на случай ухода Альваро Мораты. В нем есть фамилия Роналду, пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Матте Моретто.