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    «Атлетико» допускает покупку Роналду

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Атлетико».

    У мадридцев есть шорт-лист форвардов на случай ухода Альваро Мораты. В нем есть фамилия Роналду, пишет Transfer News Live со ссылкой на журналиста Матте Моретто.

    • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
    • Форвард не поехал с «Юнайтед» в предсезонный тур.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7308

      серега кашин 2 часа назад

      болельщики атлетико сделают все возможное и невозможное чтобы этого не произошло

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