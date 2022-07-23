Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» впервые не выиграл при тен Хаге, «ПСЖ» разгромил «Ураву Рэд Даймондс»

Европейские клубы продолжают готовиться к сезону-2022/23.

«Манчестер Юнайтед» провел товарищеский матч с «Астон Виллой» и упустил победу, пропустив на 93-й минуте. Команда впервые не выиграла под руководством нового тренера Эрика тен Хага.

«ПСЖ» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» со счетом 3:0 . Один из голов на счету Килиана Мбаппе.

Товарищеские матчи

Манчестер Юнайтед (Англия) – Астон Вилла (Англия) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Санчо, 25; 2:0 – Кэш (в свои ворота), 42; 2:1 – Бэйли, 49; 2:2 – Чемберс, 90+3.

ПСЖ (Франция) – Урава Рэд Даймондс (Япония) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Сарабия, 16; 2:0 – Мбаппе, 35; 3:0 – Калимуэндо, 76.