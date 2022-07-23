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    Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» впервые не выиграл при тен Хаге, «ПСЖ» разгромил «Ураву Рэд Даймондс»

    Европейские клубы продолжают готовиться к сезону-2022/23.

    «Манчестер Юнайтед» провел товарищеский матч с «Астон Виллой» и упустил победу, пропустив на 93-й минуте. Команда впервые не выиграла под руководством нового тренера Эрика тен Хага.

    «ПСЖ» разгромил «Ураву Рэд Даймондс» со счетом 3:0 . Один из голов на счету Килиана Мбаппе.

    Товарищеские матчи

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Астон Вилла (Англия) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Санчо, 25; 2:0 – Кэш (в свои ворота), 42; 2:1 – Бэйли, 49; 2:2 – Чемберс, 90+3.

    ПСЖ (Франция) – Урава Рэд Даймондс (Япония) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сарабия, 16; 2:0 – Мбаппе, 35; 3:0 – Калимуэндо, 76.

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    Источник: «Бомбардир»

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