«Будет суперфорвардом». Пляжный «Строгино» пригласил Дзюбу

Генеральный директор «Строгино» (пляжный футбол) Дмитрий Струтынский пригласил форварда Артема Дзюбу. Он сейчас свободный агент.

«Почему бы Дзюбе не попробовать себя в пляжном футболе? В Москве много клубов, в Питере есть «Кристалл». Дзюба 100 процентов подойдет, будет суперфорвардом. «Строгино» открыто. Это официальное предложение», – сказал Струтынский в эфире телеканала «Матч Премьер».