Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    «Будет суперфорвардом». Пляжный «Строгино» пригласил Дзюбу

    Генеральный директор «Строгино» (пляжный футбол) Дмитрий Струтынский пригласил форварда Артема Дзюбу. Он сейчас свободный агент.

    «Почему бы Дзюбе не попробовать себя в пляжном футболе? В Москве много клубов, в Питере есть «Кристалл». Дзюба 100 процентов подойдет, будет суперфорвардом. «Строгино» открыто. Это официальное предложение», – сказал Струтынский в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

    Новости по теме
    В «Пари НН» объяснили, почему клуб не подпишет Дзюбу
    Осинькин оценил вероятность перехода Дзюбы и Дзагоева в «Крылья Советов»
    Чалов высказался о возможной обиде Дзюбы из-за того, что он назвал его «идиотом» в сериале 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:24
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11